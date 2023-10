El boxeador español Jorge Fortea ha sido anunciado hoy martes como el nuevo rival del boricua Xander Zayas para el programa en el que fungirán como co-estelaristas del pleito de campeonato mundial entre el cubano Robeisy ‘El Tren’ Ramírez y el retador mexicano Rafael ‘El Divino’ Espinoza.

Estas dos peleas encabezarán una cartelera de Top Rank on ESPN el sábado, 9 de diciembre, desde el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida. La pelea Ramírez vs. Espinoza y Zayas vs. Fortea serán transmitidas en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a partir de las 10:00 p.m. Promocionado por Top Rank, en asociación con Zanfer Promotions, los boletos saldrán a la venta este miércoles, 1 de noviembre a las 10:00 a.m. por medio de la compañía Ticketmaster.

”Estamos encantados de volver al sur de Florida con una cartelera cargada de peleadores increíblemente talentosos”, dijo el legendario promotor de Top Rank, Bob Arum. “Ramírez tiene un desafío difícil contra un retador invicto que vendrá con todo, y sé que Xander Zayas quiere causar una gran impresión frente a su enorme base de aficionados en el sur de Florida”.

Ramírez (13-1, 8 KO), un doble medallista olímpico de oro, ha estado en una trayectoria impresionante después de unirse con el entrenador Ismael Salas. El zurdo de 29 años de edad tuvo un tremendo 2022 en el que noqueó al veterano irlandés Eric Donovan, al entonces invicto puertorriqueño Abraham Nova y al contendiente argentino José Matías Romero.

Este año ha sido aún mejor para el orgullo de Cienfuegos, Cuba, ya que derrotó de forma contundente al excampeón mundial Isaac Dogboe por decisión unánime para capturar el título mundial pluma de la OMB en abril y lo defendió en territorio enemigo con un nocaut técnico en el quinto asalto contra el contendiente japonés Satoshi Shimizu en julio.

“Miami es para muchos de nosotros los cubanos, un importante punto de encuentro, donde se habla español, a diario se celebra nuestra herencia y recordamos nuestro lugar de origen a través de su vibrante cultura. Desde que me convertí en profesional, he deseado pelear cerca de mi gente de Miami, donde también vivo. Finalmente ese anhelado momento ha llegado. El 9 de diciembre defenderé mi título mundial en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines. Espero contar con el apoyo de la comunidad cubana de Miami y ver nuestra bandera ondeando en todos lados”, dijo Ramírez según una comunicación de Top Rank.

Espinoza (21-0, 18 KO) ha dedicado más de una década a su carrera profesional, y ahora tendrá su primera oportunidad por un título mundial. Debutó en 2013 y ha peleado mayormente en México, excepto por dos combates en los Estados Unidos al inicio de su carrera. Siendo un gigante en su división con 6′1″ de estatura, Espinoza tendrá una ventaja de siete pulgadas en altura y viene de una racha de cinco victorias por nocaut. Logró victorias por nocaut sobre su paisano Rafael Rosas Ramírez en marzo y el tanzano Ally Mwerangi en julio.

“Estoy contento y agradecido por lo que está pasando. Se llegó el momento, la oportunidad de mi vida y no la voy a desaprovechar. Robeisy es un gran campeón y me da gusto enfrentar a alguien así. Sé que daremos una gran pelea y quedará en la historia del boxeo. Estoy seguro”, precisó Espinoza.

Mientras, en la pelea coesterlar, Zayas (17-0, 11 KO) se medirá en un pleito a 10 asaltos a Fortea (24-3-1, 9 KO), quien cuenta con 13 años de experiencia en el profesionalismo. Zayas vuelve al ring luego de lograr victorias por decisión sobre Quincy LaVallais y Alexis Salazar, junto con un nocaut técnico en el quinto asalto contra Elías Espadas. En 2023, obtuvo una victoria por decisión unánime tras 10 asaltos de combate frente a Ronald Cruz durante el fin de semana del Desfile del Día de Puerto Rico en junio y un nocaut técnico en el quinto asalto contra el noqueador Roberto Valenzuela Jr. en septiembre. Zayas buscará consolidar su candidatura para una oportunidad al título mundial con su tercera victoria del año.

“Estoy súper motivado de cerrar el año con una pelea más en la que podré continuar demostrando el progreso de mis habilidades y la madurez como peleador, que he logrado gracias a la dedicación y al trabajo duro en el gimnasio. La meta del 9 de diciembre es seguir demostrando que estoy preparado para el siguiente paso”, declaró Zayas.

Fortea llegará al duelo contra el boricua luego de lograr una victoria por decisión sobre el entonces invicto Ismael Flores en abril. Actualmente viene de una racha de tres victorias consecutivas y es un exposeedor del cinturón Latino CMB de las 154 libras.