Caguas. En noviembre de 2007, Omar Rosario acompañó a Miguel Cotto hasta al ring para la pelea contra Shane Mosley en el Madison Square Garden. En manos llevaba una faja del campeón puertorriqueño.

Juana Vázquez, madre de Cotto, cuidó de Rosario cuando era niño. Fue alrededor de la familia que se expuso al boxeo y dio sus primeros pasos en el deporte dentro del gimnasio localizado en Bairoa, Caguas, precisamente donde Cotto también se desarrolló.

Rosario tenía nueve años cuando Cotto le ofreció llevarlo a Nueva York para el evento. Le encomendó una tarea sencilla: llevar el cinturón hasta el cuadrilátero. Quedó perplejo cuando observó las gradas dentro del Madison Square Garden repletas de espectadores. Enseguida, supo que algún día quería vivir una experiencia similar. Su primera oportunidad ocurrirá el 11 de junio cuando enfrente al también puertorriqueño Julio Rosa en el programa preliminar del evento que tendrá como escenario el Hulu Theater dentro del legendario recinto.

“Estoy disfrutando lo que soñé desde pequeño. Vi ese ambiente y desde ese momento pensé que algún día quería ser estelar en un evento así”, compartió Rosario (6-0, 2 KO).

Omar Rosario enfrentará a Julio Rosa a un máximo de seis asaltos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Cuando pasé frente al Madison Square Garden el pasado enero, dije que quería pelear ahí. Llegó mi primera oportunidad aunque será en el teatro. Estoy comenzando, poco a poco se llegará a la meta que es ser estelar una cartelera en Madison. Por algo se empieza”, agregó.

Rosario aseguró que no se deja intimar por el momento.

“Cuando veo las cámaras, en lugar de achicarme, me engrandece porque siento que estoy en las Grandes Ligas, logrando lo que soñé y para lo que he trabajado”, dijo.

Rosario es uno de los preciados talentos en ascenso de la empresa promotora Top Rank. Debutó en el boxeo rentado en noviembre de 2020 y el 11 de junio tendrá su segunda prueba a seis asaltos.

“Estas son las oportunidades que estoy buscando y sé que poco a poco me iré estableciendo en el boxeo para demostrar que tengo mucho para dar. He visto un progreso con cada pelea, añadiendo ajustes a mi boxeo y poco a poco me he ido adaptado el boxeo profesional. He añadido las herramientas necesarias para los grandes escenarios y convertirme en campeón mundial”, mencionó.