El exreferí de boxeo Joe Cortez fue dado de alta el martes luego de permanecer una semana en un hospital en Las Vegas, Nevada, para recibir tratamiento por una infección no relacionada a COVID-19.

El pasado noviembre, a Cortez le dignosticaron que se había contagiado con el coronavirus y hasta estuvo conectado a un ventilador para que le asistiera en la respiración. Después de ocho semanas hospitalizado, regresó a su hogar en enero.

“Por una infección volví al hospital porque los doctores querían asegurarse de que no fuera algo serio. Afortunadamente, no fue relacionado al COVID. Después de una semana, me dejaron salir”, reveló Cortez desde Las Vegas.

Cortez, de 77 años, trabajó por última vez como árbitro en el 2012 cuando el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez enfrentó a Josesito López. Luego, laboró para la Comisión Atlética de Nevada supervisando las labores de otros referís y, además, evaluar las repeticiones instantáneas cuando son requeridas durante las peleas.

“No tengo planes de trabajar. No hay necesidad de seguir. Lo que quiero es viajar a Puerto Rico para hablar de mi experiencia con el COVID-19 y cómo lo vencí”, apuntó.

Cortez fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en el 2011. Fue el tercer hombre en el ring para 900 peleas, incluyendo 170 de título mundial.