El excampeón mundial de boxeo puertorriqueño Alfredo “El Salsero” Escalera falleció este sábado en la mañana en su residencia en el área metropolitana, según informó a El Nuevo Día el también exmonarca mundial y expresidente de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico, Víctor “Luvi” Calleja.

Escalera tenía 74 años. De acuerdo con Calleja, el exboxeador fue encontrado sin vida en su hogar por su esposa, quien luego le comunicó lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

Conocido por su carisma y su estilo dentro del cuadrilátero, Escalera fue una de las figuras del boxeo puertorriqueño durante la década de 1970. Se coronó campeón mundial de las 130 libras en julio de 1975, cuando viajó a Japón y venció por decisión de los jueces al monarca local Kuniaki Shibata.

PUBLICIDAD

Durante su reinado, defendió exitosamente el título en 10 ocasiones entre 1975 y 1977, en combates celebrados en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Uno de los capítulos más recordados de su carrera fue la rivalidad con el nicaragüense Alexis Argüello. Ambos se enfrentaron por primera vez en enero de 1978, cuando Argüello logró arrebatarle la corona mundial.

La revancha llegó en 1979. En aquella ocasión, Escalera tenía ventaja en dos de las tres tarjetas de los jueces, pero Argüello consiguió noquearlo en el duodécimo asalto.

El puertorriqueño realizó su última pelea en 1983 y cerró su carrera profesional con récord de 53 victorias, 14 derrotas y tres empates, además de 31 triunfos por nocaut.

Tras colgar los guantes, permaneció en Puerto Rico.