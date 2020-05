El peso pluma Félix “La Sombra” Caraballo no sabía cuándo surgiría la oportunidad de subir nuevamente a un ring para una pelea oficial dado a que el boxeo rentado ha estado detenido desde que se declaró la pandemia por el virus COVID-19 a mediados del pasado marzo.

Es la dura realidad que enfrentan muchos púgiles actualmente. Sin embargo, eso no evitó que Caraballo se mantuviera entrenando confiado en que llegaría una llamada con buenas noticias.

Caraballo (13-1-2) recibió la oferta para retar al estadounidense Shakur Stevenson (13-0), actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 126 libras. El pleito será el 9 de junio en Las Vegas, Nevada, durante una función de Top Rank, sin espectadores.

“Con esto del coronavirus, todo estaba cerrado, pero me mantuve entrenando. De la nada, me llaman para decirme que es posible que seas el contrincante de Shakur. Dije que estaba dispuesto para pelear contra él o contra quien sea”, compartió el púgil natural de Mayagüez.

Caraballo aseguró que entrena a consciencia a pesar de las limitaciones en cuanto a gimnasios se refiere.

“Para ser una pelea de título mundial, el entrenamiento no es el mismo. Debido que todos los gimnasios han estado cerrados, no he podido hacer pesas como estaba acostumbrado. Sí he entrenado fuerte para la pelea, le he echado ganas. Me hubiese gustado que todo estuviese abierto los gimnasios para entrenar más de lo normal porque para una pelea como esta uno se prepara el doble o, quizás el triple, pero sé que voy a un 100 por ciento”, explicó.

“Hay que aprovechar la oportunidad. Voy a dar lo mejor de mí. No le temo al reto. He sido el “underdog” desde que comencé mi carrera. Siempre me han subestimado y, tal vez, Shakur no me está tomando en serio porque piensa que aquí no podemos entrenar bien, pero sí lo estoy tomando en serio”, agregó.

La empresa promotora Top Rank trabaja afanosamente para presentar tres funciones durante junio en el MGM Grand sin público en las gradas

“No siento presión. Todo lo contrario, estoy más relajado que nunca, no sé si es porque me he visto en ese panorama. He peleado en la casa del trompo anteriormente, he hecho peleas sin ser el favorito y como quiera he salido adelante con la victoria. Voy a dar la sorpresa. La clave será hacer trabajar a Shakur. Sabemos que es un boxeador fuerte con velocidad y técnica”, dijo Caraballo.

“Estamos trabajando para cortar el ring, acomodar bien las manos, hacer que se pare a pelear. También confío en mi pegada porque soy un pegador, pero vamos a trabajar en todo”, concluyó.