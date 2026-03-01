Félix “Tito” Trinidad sabe que en su carrera quedaron algunos sueños por cumplir: La unificación de todos los cinturones de las 160 libras, la revancha con Bernard Hopkins y por supuesto, una segunda pelea con Oscar de la Hoya.

Y es, precisamente ese último deseo el que más ocupa la mente del recio pegador boricua.

A pesar de que lleva siete años retirado de los cuadriláteros, el orgullo de Cupey Alto reiteró recientemente que estaría dispuesto a salir del retiro para un último combate de exhibición frente a Oscar de la Hoya.

En una entrevista publicada en el portal de Facebook de Puerto Rico Sports Nation, Trinidad volvió a retar a De la Hoya a un último enfrentamiento y advirtió que la decisión final la tiene el llamado “Golden Boy”.

PUBLICIDAD

“Te lo tengo que decir, que me gustaría (pelear otra vez que De la Hoya)”, expresó Trinidad.

“La bola está en tu cancha. Lo digo con el corazón, Oscar. Muchas veces hemos hablado y ceo que va a ser la última vez que voy a hablar sobre esto, pero la bola está en tu cancha…”, reiteró.

De la Hoya y Trinidad protagonizaron uno de los encuentros más recordados de finales del siglo pasado cuando el 18 de septiembre de 1999 concretaron la llamada “Pelea del milenio”. Ambos invictos, se enfrentaron en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada. El boricua superó el choque por decisión mayoritaria, en un combate recordado porque De la Hoya rehusó intercambiar metralla con el puertorriqueño, principalmente en la segunda parte del encuentro.

A pesar de que en más de una ocasión Trinidad le comunicó a De la Hoya que estaba dispuesto a celebrar un segundo choque, nunca se materializó.

Durante la entrevista, Trinidad dijo que actualmente busca del Señor y está congregado en una iglesia, “Pero, si hay que hacer un combate de exhibición, lo hacemos, pero hasta ahí. Dios te bendiga Oscar, eres un gran ser humano, pero nunca has querido entrar en un ring nuevamente con ´Tito´ Trinidad. Tú lo sabes”, sentenció.