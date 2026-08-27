Félix “Tito” Trinidad dejó un legado en el boxeo que todo púgil puertorriqueño sueña con emular desde el primer momento en que se pone unos guantes.

Ganó su primer título mundial a los 20 años, tuvo un reinado histórico en las 147 libras con 15 defensas exitosas, unificó cinturones, conquistó tres divisiones y venció a leyendas como Oscar de la Hoya, Pernell Whitaker, Fernando Vargas y Héctor “Macho” Camacho.

Esto lo llevó a ser exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2014, pero también a ganarse el mayor reconocimiento de todos: el cariño incondicional del pueblo puertorriqueño.

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19 Fotos Las imágenes del guerrero que hizo de cada pelea una fiesta boricua, querido por todos, con una sonrisa tan grande como su corazón.

No importa el escenario en el que se encuentre, dondequiera que entra Trinidad, los boricuas dejan de prestarle atención al resto del espectáculo y empiezan a gritar a todo pulmón: “¡Tito, Tito, Tito!”. Pero, ¿qué hace el querendón del pueblo a 18 años de su retiro del cuadrilátero?

Trinidad, quien se retiró con un récord de 42-3 y 35 nocauts, tuvo una conversación con Primera Hora en la que confesó cómo es su diario a sus 53 años y otros aspectos de su vida a nivel profesional que quizá no había relatado antes.

¿A qué te dedicas en la actualidad?

“Estoy buscando del Señor. Me congrego en una iglesia en Caimito, Guaynabo. Es cristiana pentecostal. Mi primo José Benito Suárez y su esposa Carmen Villegas son mis pastores. Buscando de Dios y la vida familiar junto a mi esposa, mis hijas y mis padres. Salgo a menudo a algunas propiedades que tengo alrededor de la isla. Pasándola bien con mi gente”.

¿Eso era algo que quizá no te daba tiempo de hacer mientras boxeabas?

“Siempre he sacado tiempo para el Señor. Es algo que siempre hay que hacer, pero ahora tengo más edad, con 53 años. Sé que Dios es todo para nosotros y siempre hay que buscar de Él en todo momento: de niño, joven, adulto o anciano”.

¿Cómo está tu familia?

“Mi esposa y mis hijas están bien. Tengo cinco niñas que quiero y adoro mucho. Ya están graduadas y trabajando. La mayor cumple 30 años ahora el 29 de julio y le pido a Dios que me ayude para seguir estando al lado de cada una de ellas para cuidarlas hasta que el Señor diga”.

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Tito Trinidad sigue gozando del cariño y la administración del pueblo. Donde quiera que va sigue siendo coreado por su nombre: "Tito, Tito, Tito". ( Ramon "Tonito" Zayas )

¿Sigues teniendo tus fincas?

“Sí, las tengo todavía. Me gusta el campo. Tengo en Río Grande, Naranjito, Orocovis y Cupey. Me gusta sembrar de todo un poco. Tengo de todo: tamarindo, china, toronja y guayaba, que eso nace sola. De todo un poquito”.

¿Qué ejercicio no te gustaba hacer durante tu carrera?

“Había ejercicios que eran fuertes. Por ejemplo, las abdominales son duras”.

¿Eras supersticioso durante tu carrera?

“No, de verdad que mi mente siempre estaba bien enfocada en ganar. Nunca he sido supersticioso. Siempre todo lo que hacía lo hacía con amor para poder llegar al ring, ganar y celebrar con mi gente”.

¿Cuál fue tu rival más complicado?

“Tuve varios, pero si tengo que decir solo uno diría Oscar de la Hoya por sus movimientos. Era un peleador inteligente. Se movió mucho en el ring. No boxeó; él se movió. Si te soy sincero, corrió bastante en el ring. Por eso, se me hizo difícil poder conseguirlo. Sabíamos que posiblemente iba a venir con esa estrategia, pero ganó el de Puerto Rico, Félix ‘Tito’ Trinidad”.

¿A cuál boxeador te hubiese gustado enfrentar y nunca tuviste la oportunidad?

“Fíjate, Shane Mosley. Nunca me enfrenté con él”.

¿Cuáles son para ti los tres mejores boxeadores de Puerto Rico?

“A mí no me gusta hablar de mí, pero me tengo que incluir ahí, Wilfredo Gómez y Wilfred Benítez”.