View this post on Instagram

A mis seguidores y fanáticos de boxeo, para ustedes un mensaje de agradecimiento. Prometí ser más agresivo, colocar más combinaciones, ser un boxeador más completo. En fin, dije que este Diamante brillaría de nuevo. Así fue. Lo que vieron el jueves pasado es solo el comienzo. ¡Vamos por más, mucho más! ¡Gracias por el apoyo! 💪🏾🔥💎🇵🇷 #Boribori #TeamVerdejo #Boxeo