Abróchese los cinturones. El circo de Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul se apoderó de South Beach, Florida, para lo que será un espectáculo camino a la pelea de exhibición que encabezará un evento en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens.

Mayweather subirá al ring para enfrentar a una figura de las redes sociales que solamente tiene en su resumé una pelea que terminó en derrota. Sin embargo, tanto Mayweather como Paul están apostando a que el poder de convocatoria de ambos será suficiente para atraer a un público sediento de entretenimiento.

La cartelera será abierta a espectadores y, además, disponible por el servicio ‘pay per view” de Showtime.

“Será divertido. Es lo que hago. Existe una diferencia entre ser un peleador de YouTube y un peleador élite. Soy un peleador y no me preocupo por nada. He sido un profesional durante 25 años y he enfrentado a los mejores. He visto todos los estilos y siempre salí en la cima”, sostuvo Mayweather de 44 años.

Floyd Mayweather todavía es una atracción a pesar de que está retirado del boxeo desde el 2017. ( Amanda Westcott )

Mayweather ha estado inactivo desde agosto de 2017 cuando superó por nocaut técnico a Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas.

“¿Por qué no pelear contra Logan Paul? Es muy popular en YouTube. Tiene una gran cantidad de seguidores. Antes incluso de conocer YouTube, ya yo era una gran figura en el boxeo. Y cuando juntos su mundo con el mío, será una locura”, detalló Mayweather.

El duelo conlleva un puñado de reglas especiales. Primero, la Comisión Atlética de Florida no asignará jueces y tampoco declarará un ganador. Los participantes usarán guantes de 14 onzas, pero no la careta de protección. Será a ocho asaltos de tres minutos. Las caídas estarán permitidas y solamente el referí tiene la discreción de detener la acción.

“El boxeo era como papas majadas y supongo que estos tipos (Paul) son el gravy. Estoy retirado del boxeo, pero nunca me retire del entretenimiento y de hacer dinero”, afirmó Mayweather.

Paul superará a Mayweather en estatura, tamaño y fortaleza.

“Peleará con todos mi corazón. Esa es una de las bellezas de este deporte. En la mayoría de los negocios, la experiencia derrota todo lo demás. Pero esto será una pelea y cualquiera cosa puede suceder”, dijo Paul.