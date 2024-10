Gustavo Olivieri, de 40 años, que asciende de una familia de clase trabajadora y quien es abogado de profesión, está listo para salir de la esquina y liderar la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en un ambiente que es “más duro que la política”, según lo describe su antecesor en el puesto, el ahora pasado presidente Francisco ‘Paco’ Valcárcel.

Olivieri fue nombrado este jueves como nuevo presidente de la OMB.

Fue el único candidato disponible para el puesto. Corría ante el propio Valcárcel, quien se reservó estratégicamente hasta hoy jueves, en asamblea electiva de la OMB, el secreto a voces: que renunciaría a la reelección para endosar al puesto de presidente a Olivieri, quien fue su asistente durante los pasados ocho años.

Olivieri tiene ahora la encomienda de liderar la OMB, a la que pertenecen 63 comisiones nacionales de boxeo, incluyendo la de Puerto Rico, que se origina en el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico.

Y dijo este jueves que está listo para la encomienda, luego de aprender con Valcárcel y el presidente fundador de la OMB, Luis Batista Salas, a manejar las situaciones con las comisiones y promotores.

“Todo ha sido de manera orgánica y progresiva. Paco, sagaz al fin, y Batista Salas me han expuesto a diferentes escenarios de manera paulatina. En algunas ocasiones me han dado un poco de luz y en otras me han dado el curso a seguir. Así ha sido al nivel que yo ahora tengo contacto directo con los presidentes de los organismos, con los promotores principales. Ciertamente, hay unos promotores como Frank Warren y Bob Arum, que por su standing y relación con Paco, recurren a él principalmente. Luego, dialogan conmigo. A veces en cosas de negocios hemos estado todas las partes. Ya he estado en esos escenarios. Al principio era pasivo. Ahora mi participación es activa. Creo que me he ganado el respeto”, dijo.

Olivieri, al centro, de sus dos mentores y pasados presidentes de la OMB, Luis Batista Salas, a la izquierda, y Paco Valcárcel. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Olivieri es mayagüezano. Hijo de una enfermera y de un dueño de “tienda de billetes”. Tiene un grado el leyes de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en derecho deportivo de la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Tuvo su práctica privada de abogado previo a su nombramiento como presidente de la OMB.

En su discurso de aceptación de la presidencia en la asamblea electiva, Olivieri dijo que está agradecido con Dios, con la familia que le ha dado el espacio para trabajar en el boxeo, con Valcárcel, el Comité Ejecutivo de la OMB, con los promotores y miembros del organismo y agregó que trabajará junto a todos.

“Les prometo que seguiré promoviendo los principios principales de este organismo: democracia, honestidad e integridad”, les dirigió a una asamblea con aproximadamente 200 participantes.

El veterano promotor Bob Arum felicita al nuevo presidente de la OMB en la asamblea electiva de este jueves. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Con su nombramiento, la OMB permanece en manos boricuas y en territorio puertorriqueño, que es conocido mundialmente como “tierra de campeones” y por su cultura boxística.

“Con mi granito espero aportar al boxeo puertorriqueño, que ahora veo que vive una nueva tendencia con promotores extranjeros viniendo para hacer boxeo, con una camada nueva de boxeadores subiendo, con gimnasios que hacemos con Jake Paul. La cosa pinta bien para Puerto Rico”, dijo.

Valcárcel permanecerá trabajando junto a Olivieri como ‘consultor senior’ de la OMB, de la que fue su presidente por los pasados 30 años.