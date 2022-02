Jake Paul no pretendía dejar pasar la oportunidad para que Amanda “The Real Deal” Serrano ilumine uno de los principales escenarios en el mundo del entretenimiento.

Después de meses de negociaciones con el promotor británico Eddie Hearns, quien representa la campeona irlandesa Katie Taylor, las dos campeonas mundiales firmaron los contratos para el duelo que será en el Madison Square Garden en Nueva York el próximo 30 de abril.

Paul, quien alcanzó fama y acumuló una fortuna a través de las redes sociales, en particular por medio de un canal en YouTube que cuenta con 20 millones de suscriptores e incursionó en el boxeo, llegó en el momento indicado para elevar la proyección que merecía una atleta con la trayectoria de Serrano. Ahora que Paul se está mojando los pies como promotor de boxeo rentado y se encamina a su primera gran cartelera, conversó con este medio sobre el proceso que culminará con un histórico evento en la Gran Manzana.

La pelea entre Sereno y Taylor estuvo en discusión durante casi dos años, ¿fueron complicadas las negociaciones?

“Se requirieron muchas discusiones y concesiones de lado a lado. Hubo unos detalles alrededor de las negociaciones. Hay unos asuntos que no estoy permitido revelar, pero muchas hubo muchas cosas pequeñas que se tuvieron que cambiar. Estuvimos en ese intercambio durante meses y finalmente los logramos. Para Amanda Serrano y para Katie Taylor, esta pelea representa el mundo, así que las estrellas tenían que estar alineadas perfectamente y finalmente pudimos hacerla realidad. Hay que darle crédito a ambas. Estarán recibiendo históricas cantidades de dinero y la gente hablará para siempre del 30 de abril”.

¿Cómo está el entusiasmo ahora que que finalmente se anunció la pelea entre Serrano y Taylor?

“Es un sueño. Simplemente es un honor ser parte del evento. Poder trabajar como copromotor junto a Eddie Hearns también es algo cómico cuando uno lo piensa. Si hace un año alguien hubiese dicho que Jake Paul y Eddie Hearns estarían promocionando Amanda Serrano contra Katie Taylor, nadie lo iba a creer. Así que es un momento histórico y estoy emocionado por ver la pelea, por estar en la pelea y me emociona promover la pelea”.

El escenario original en el 2020 era Inglaterra, pero ahora se hará en el Madison Square Garden donde han ocurrido algunas de las peleas más importante en la historia del boxeo. ¿Ese fue el plan original?

“Sí. Es el sitio perfecto porque la gente del Reino Unido pueden venir y es ideal en cuanto a la hora porque no será muy tarde para que la gente en Inglaterra puedan ver la pelea y también es perfecto para hacerla en el recinto más famoso del mundo. Será un evento internacional. Gente viajará desde distintos lugares”.

Amanda Serrano es una estrella en el boxeo femenino. ¿Entiendes que no ha sido tratada como tal?

“Absolutamente. Es ahí cuando Most Valuable Promotions entra. Dije que a ella es la primera que debemos firmar. Ella es la mejor boxeadora de todos los tiempos, pero no ha sido promocionada apropiadamente. Ella no era la mejor haciendo redes sociales, las entrevistas y otras cosas. Nosotros entramos para ayudarla con esa estrategia. Uno ha visto otras estrellas que necesitan ese estímulo adicional. Ella hizo todo el trabajo y nosotros solo estamos alumbrando a una super estrella con una linterna”.

Serrano (42-1-1, 30 KO) ha conquistado cetros mundiales en siete categorías e intentará sumar otros a su amplia colección retando a Taylor (20-0, 6 KO), monarca indiscutible de las 135 libras. Tiene en sus manos las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

¿Cómo es la mentalidad de Amanda sabiendo que será la pelea más significativa de su carrera?

“Creo que ella estará más motivada que nunca ante una rival dura, y trabajará con mayor ímpetu, si eso es posible, porque ella entrena sin parar. Tambien recibirá el pago más grande de su vida, estará motivada por el dinero y sabe que ganando se le podrá pagar así nuevamente peleando contra otra persona. Provoca miedo pensar la dedicación que le pondrá en el gimnasio”.