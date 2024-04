Harold Laguna (7-1, 4 KO) no tiene la intención de repetir los errores que le costaron su primera derrota en el boxeo rentado ante Yariel Santiago en abril de 2023.

El púgil de 24 años tendrá una oportunidad para revindicarse cuando enfrente a Santiago durante la cartelera que tendrá como escenario el Coliseo Salvador Dijols en Ponce la noche del sábado. El evento será presentado por Miguel Cotto Promotions en asociación con H2 Entertainment.

“Quise coger esta pelea porque porque siento que pude haber hecho más en la primera. Quise ganar con un solo golpe y esta vez quiero demostrar que sí tengo talento. Fue una mala noche”, afirmó Laguna.

En el primer pleito, Santiago fue declarado ganador por decisión unánime.

“Ya nos enfrentamos, conozco el poder que tienen sus puños y puedo ir con más confianza. Una derrota la puede sufrir cualquiera, es cuestión de demostrar que tuvimos una mala noche y le podemos ganar. Si uno entrena, bien se le puede ganar”, sostuvo.

Laguna reconoció que le permitió a Santiago establecer el ritmo de la pelea desde el inicio y nunca lo pudo recuperar.

“No usé el contragolpe mucho. Dejé que se montara, que hiciera su pelea y estuve aguantado esa noche. Tuve un año completo para ver y estudiar la primera y será distinto el sábado”, afirmó.

El pasado noviembre, Laguna subió al ring para medir fuerzas con Pedro Hernández (7-15-1) y escapó del Coliseo Pedrín Zorrilla en San Juan con una decisión mayoritaria.

“Cuando perdí con él (Santiago), lo acepté, pero fue la pelea contra Hernández que aprendí. No me fue tan bien aunque Pedro apareció dos semanas antes de la pelea y eso afecta porque estuve entrenando para otro rival. Hernández fue mi enseñanza. Aunque gané, fue cuando fue cuando dije que me tenía que poner para mi número y llego ese momento. Voy con mejor condición y tengo la confianza”, sostuvo Laguna.

El combate será a seis asaltos en un peso acordado de 133 libras.