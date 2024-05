A días de debutar en una pelea de boxeo sin guantes, la púgil Heather Hardy, famosa rival de Amanda Serrano, hizo el desafortunado anuncio de que ha sufrido “demasiado daño cerebral” para regresar al cuadrilátero.

A través de una publicación en la red social Instagram, Hardy, con récord de 24-3-0 en boxeo y 2-2 en las artes marciales mixtas (MMA), especificó que la razón por la que se canceló su pelea contra la campeona de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Christine Ferea (13-0) que se hubiera llevado a cabo el 11 de mayo se debe a los problemas de visión y salud que ha sufrido desde la pelea contra Serrano en agosto de 2023.

“Después de mi pelea el verano pasado con Amanda, mi visión permaneció borrosa durante unos días. Fui a hacerme una resonancia magnética y me revisaron la vista mientras todavía estaba en TX y me diagnosticaron las secuelas de una conmoción cerebral”, anunció en Instagram.

En aquel entonces, los médicos le dijeron a la excampeona de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que en seis a ocho meses “estaría bien”, por lo que continuó entrenando para volver al “ring”.

“Necesitaba luchar, en pocas palabras, un mes de entrenamiento para Christine y todo empeoró con mi vista. Bajé a 123 libras porque no podía comer, no dormía y estaba muy débil. No le había contado a nadie lo malo que era, ni a mi novio ni a mis entrenadores. Pensé que podría aguantar la pelea de 10 minutos, pero después de una sesión de guanteo muy ligero no pude ver durante dos días”, lamentó.

“Después de ver finalmente a un médico, me dijo que había tenido demasiadas conmociones cerebrales. Cuando sufres una conmoción cerebral, una parte de tu cerebro muere y nunca la recuperas. ¿Imagina eso? En 10 años he tenido demasiado daño cerebral. (Si recibo más golpes) no podré ver. No podré correr, no podré trotar, no podré saltar la cuerda y no podré recibir golpes en la cabeza”, continuó.

Pese a este anuncio, Hardy no anunció formalmente su retiro del deporte. Por su parte, Serrano reaccionó escuetamente en una historia de Instagram expresando que su “corazón está roto”.

Historia de Instagram de Amanda Serrano. ( Instagram )

Hardy, de 42 años y natural de la ciudad de Brooklyn en Nueva York, se adentró al mundo de los deportes de combate casi por accidente cuando probó una clase de kickboxing en el 2010. En aquel entonces, tenía 28 años y era madre soltera de una hija.

Su potencial resaltó y, reconociendo la oportunidad en el boxeo de darle una vida próspera a su hija, comenzó a pelear casi inmediatamente.

Como profesional, Hardy acumuló 15 victorias consecutivas y ninguna derrota en el peso súper gallo (122 libras), asegurándose los títulos internacionales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Universal de Boxeo (UBF, en inglés).

Fue la primera boxeadora femenina en pelear profesionalmente en una cartelera en The Barclays Center y la pelea en la que venció a Shelly Vincent y obtuvo el título de peso pluma del CMB fue la primera pelea femenina televisada en más de 20 años.

Amanda Serrano tras derrotar a Heather Hardy en agosto de 2023. ( Most Valuable Promotions/Ester Lin )

Cuando derrotó a Vincent por segunda vez en el 2018, fue la segunda pelea fémina que se transmitió por HBO y la última que se presentó por esa cadena.

Hardy, además, fue la primera atleta, tanto mujer como hombre, en ser copromocionado en dos deportes de combate cuando se adentró al mundo del MMA.

Hardy se enfrentó contra Serrano en dos ocasiones. La primera vez que enfrentó a la boricua fue en el 2019. Esa también fue la primera pérdida de la carrera profesional de Hardy, por lo que ganó los títulos del CMB y la OMB. Luego, en el 2023 y cuando sufrió de la conmoción cerebral, Serrano volvió a vencer a Hardy y retuvo sus títulos de la Federación Internacional de Boxeo (IBF, en inglés), la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, en inglés), CMB y OMB.