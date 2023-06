El boxeador puertorriqueño Henry “Moncho” Lebrón tomó las debidas precauciones para lidiar con la pobre calidad del aire en Nueva York. Una de ellas fue utilizar una mascarilla para contrarrestar el humo que proviene de los fuegos forestales en la provincial de Quebec, Canadá.

“Las condiciones del aire ha mejorado. Cuando llegué a Nueva York el martes, el cielo estaba amarillo, se sentía el aroma a quemado y estaba medio oscuro por el humo, ha aclarado bastante”, afirmó Lebrón desde la Gran Manzana.

Una pareja con mascarillas pasearon el jueves por las calles de Brooklyn. ( Mary Altaffer )

El comisionado de Sanidad de Nueva York solicitó a los ciudadanos que no salgan a la calle y recomendó el uso de mascarillas, como la N95, para quienes tengan que realizar actividades en el exterior.

“He estado tranquilo en el hotel descansando. No salgo mucho. El jueves se hizo la conferencia, salí con una mascarilla aunque el clima está mucho mejor. He salido dos veces siempre con precaución que no vaya a afectar porque las defensas del cuerpo bajan un poco cuando se está hacienda peso. El martes se veía amarillo, no se veía el cielo azul y el miércoles también”, dijo Lebrón.