El campeón Jamel Herring dio positivo a COVID-19 este lunes nuevamente y su defensa contra el boricua Jonathan ‘El Polvo’ Oquendo quedó aplazada, confirmó la compañía promotora.

Es la segunda vez que Herring arroja positivo al coronavirus. La primera vez fue previo a la pelea que tenía señalada contra Oquendo el 2 de julio con la promoción de la compañía Top Rank.

El presidente de Top Rank reaccionó airado con la nueva cancelación que ha provocado el virus y adelantó que tendrá que esperar un par de meses en lo que pone en calendario la pelea Oquendo-Herring por tercera vez.

“Este virus no hay quién lo entienda. Como no se entiende (cuándo Herring pueda estar negativo) tendremos que esperar un par de meses para calendarizarla”, dijo a Primera Hora.

PUBLICIDAD

Herring y Oquendo iban a pelear este martes en el hotel MGM de Las Vegas. La pelea era por el título de 130 libras de Herring, versión Organización Mundial de Boxeo.

Según Herring, él había dado negativo a pruebas posteriores a la positiva. La más reciente prueba la realizó la Comisión de Las Vegas.

“Como he compartido anteriormente obtuve resultados positivos para Covid-19 el 22 de junio después de mostrar síntomas. Me puse en cuarentena y me recuperé, según las indicaciones de mi médico. Luego volví a probar el 3 de julio y mi prueba fue negativa, por lo que el resultado nuevo es una completa sorpresa”, dijo Herring en un comunicado de Top Rank.

Mientras, el presidente de la OMB, el boricua Francisco Valcárcel, dijo que su organismo tiene varias alternativas para avalar la defensa de su campeón. Detalló que puede fijar la pelea para una fecha no muy distante. Y agregó que puede ordenar una pelea titular interina para Oquendo y otro púgil si Herring pasa un periodo prolongado sin estar habilitado para pelear. Una vez listo, Herring defendería contra el ganador de la pelea interina.

El boxeo en tiempo de coronavirus ha visto este tipo de situaciones en varias carteleras. Además de la primera situación con Herring, el excampeón boricua José ‘Sniper’ Pedraza también vio aplazada su pelea contra Mikkel LesPierre porque un componente de la esquina de su rival dio positivo a COVID. El cidreño peleó eventualmente este mes y ganó de manera convincente.

La cartelera de mañana martes continuará con cuatro peleas.

PUBLICIDAD

Arum sonó hastiado en entrevista con Primera Hora con la cancelaciones que ha provocado el virus en su industria. Pero descartó cancelar su temporada.

“Esto es una locura”, exclamó.

“Pero, ¿qué alternativas hay? Hacer nada. La alternativa es peor”, dijo.

Mientras, Oquendo se mantiene sin cobrar su bolsa al tiempo en que se ha expuesto al virus varias veces entrenando y viajando a Estados Unidos para pelear.

Arum dijo que los púgiles no cobrarán hasta tanto suban al ring.