El múltiples veces campeón mundial de boxeo Wilfredo Gómez continúa bajo el cuidado de doctores y, según informó su familia hoy jueves, está de buen ánimo.

Gómez fue removido de una residencia en Venus Gardens la tarde del miércoles durante una intervención de la Policía y personal médico de emergencias después de que un juez accediera a la petición de la familia del tres veces campeón mundial para que se permitiera acceso a la casa debido a que no se tenía contacto directo con él.

De hecho, varios vecinos también alertaron a la familia de que el bienestar de Gómez podría estar en peligro.

Wilfredo Gómez sacado de su hogar en Venus Gardens por personal médico. ( Telemundo )

“Todavía está bajo evaluación. Los primeros análisis de sangre y orina salieron bien. Le están realizando otros estudios. Está alerta, que es un buen indicio de que está bien. Está hablando, riéndose y haciendo chistes”, detalló Wilfredo Gómez Jr.

Presuntamente, Gómez era víctima de maltrato por parte de quien aparenta ser su actual pareja sentimental, que convivía con él en una casa localizada en Cupey.

Gómez fue removido por personal médico en una silla de ruedas. Mostraba hematomas e hinchazón en las piernas, además de tener un aspecto descuidado con una frondosa barba y parecía estar desorientado.

El hijo de Gómez no precision cuáles serán los pasos a seguir una vez el expúgil tenga el visto bueno de los médicos para salir del hospital.

“Tenemos que esperar que culmine todo este proceso para el abogado determine y también que papi decida qué desea hacer. Lo más seguro no volverá con la señora si está bien de sus facultades mentales y puede tomar sus decisiones. No sabemos si se quedará en Puerto Rico en su residencia o en Estados Unidos. Por el momento, no puedo decir con certeza”, sostuvo el retoño del expeleador.

Gomez Jr. y Carolina Gamboa, esposa legal de Gómez, son representados por el abogado Peter Díaz. Gómez es también padre de tres hijas, Jennifer, Gina y Liz Irina.

“No sabría decir qué hará porque está bajo tratamiento. Papi es una persona adulta que puede decidir lo que prefiere hacer. Me sorprendió en las condiciones que los encontramos porque todo el que lo conoce sabe que él no es así. Esto fue algo que se ha estado trabajando desde hace tiempo y es algo interno familiar. Siempre se mantuvo silencio porque papi tomaba sus decisions, pero tuvimos que irnos al extremo de hablar con una juez para sacarlo”, indicó Gómez Jr.