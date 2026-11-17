Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido a Jorge Linares, excampeón de boxeo venezolano, en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en El Paso, en el estado de Texas.

La base de datos de ICE consultada por EFE indica que Linares permanece “bajo custodia” de la agencia federal este martes.

El venezolano, que se retiró del boxeo profesional en 2023, denunció el domingo en la mañana en su cuenta de la plataforma X que estaba siendo detenido. “Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura”, escribió Linares.

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Un día después, el lunes, Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, en inglés), confirmó la detención del atleta y aseguró que “abogados de inmigración” ya están abordando su caso.

“Estoy en contacto constante con su familia (...) siempre apoyaré a nuestros campeones dentro y fuera del cuadrilátero”, escribió.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondiendo a una solicitud de EFE sobre el caso.

Linares, originario de Barinitas, al este de Venezuela, es considerado uno de los boxeadores venezolanos más exitosos de su generación y obtuvo el titulo de campeón mundial en los pesos pluma, súperpluma y ligero.