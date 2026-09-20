El mexicano Isaac “Pitbull” Cruz retuvo el campeonato mundial interino superligero (140 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al noquear el sábado al puertorriqueño Néstor Bravo en el sexto asalto, con un gancho al mentón, en el Pechanga Arena de San Diego, California.

La pelea, pactada a 12 asaltos, sirvió como estelar de una cartelera organizada por Premier Boxing Champions (PBC) y transmitida por DAZN. El combate, sin embargo, no estuvo exento de controversia, ya que el referí Thomas Taylor tuvo que intervenir en varias ocasiones para procurar que ambos boxeadores pelearan de manera limpia.

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THE MEXICAN MIKE TYSON, AND THE FACE OF MEXICAN BOXING @IsaacPitbull98!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽#PitbullBravo pic.twitter.com/jb55rrSXdJ — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

De hecho, Taylor le dedujo dos puntos a Bravo por incurrir en múltiples faltas a lo largo del pleito. En el segundo asalto, lo penalizó por constantes agarres ilegales, mientras que en el cuarto volvió a sancionarlo por levantar y arrojar violentamente a Cruz contra la lona en una acción que poco tuvo de boxeo.

El oficial incluso tuvo que advertirle a Bravo que, si era descalificado, no recibiría el pago acordado con la promotora, en un intento por lograr que el arecibeño dejara de realizar movimientos ilegales. Al salir para el sexto asalto, el arecibeño recibió un golpe del que no pudo recuperarse antes de que Taylor contara hasta 10.

The referee has had enough! Nestor Bravo loses a point after throwing Pitbull Cruz down. ⚠️💥 #PitbullBravo | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/bMZvFsb6zQ — Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 20, 2026

La derrota fue la segunda de Bravo como profesional y la primera por la vía rápida. El boricua ahora tiene un récord de 24-2, con 17 nocauts. Cruz, por su parte, mejoró su foja a 29-3-2, con 19 fulminados. Esta es la primera vez que el mexicano noquea a un rival desde 2024.

El llamado “Pitbull” expresó después de la pelea su deseo de enfrentar a Ryan García, actual monarca welter (147) del CMB. García despachó la semana pasada al británico Conor Benn en el segundo asalto para defender con éxito su título.