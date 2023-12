Corozal. Los reconocimientos continúan desde que Iván Calderón fue escogido para la clase 2024 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) aprovechó la visita de Rafael Espinoza para recibir la faja que lo certifica como el nuevo campeón de las 126 libras, y celebró la selección de Calderón. En la actividad que se llevó a cabo en El Peñón Bar and Grill en Corozal estuvieron presentes pasados monarcas de la OMB como Nelson Dieppa y Alex “El Nene” Sánchez, así como el actual campeón de las 105 libras Oscar “El Pupilo” Collazo.

“Me siento como cuando me hice campeón por primera vez. La atención del público, las entrevistas, televisión, así mucho tiempo que no iba a programas”, compartió Calderón “El teléfono no ha parado de recibir mensajes, llamadas. Reviví el momento cuando era un campeón activo”.

PUBLICIDAD

El 7 de diciembre, el Salón de la Fama del Boxeo Internacional reveló los nombres de quien serán reconocidos el próximo junio en Canastota, Nueva York. Los miembros activos de la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA, por sus siglas en inglés) determinaron que Calderón es parte de la clase 2024. También celebrarán a Ricky Hatton, Michael Moore y Diego Corrales, entre otros.

Nelson Dieppa, Alex Sánchez, Rafael Espinoza, Bryan Chevalier, Oscar Collazo, Calderón y René Santiago estuvieron en la actividad en Corozal. ( Vanessa Serra D’az )

“La gente no se ha olvidado de uno. Niños que no son de mi época, pero sus papás se detienen para saludar y felicitando, preguntan quien soy. Le enseñan fotos y eso crea otra generación. Me lleva a otro nivel por los reconocimientos que vendrán”, dijo Calderón.

Sánchez, quien enfrentó a Calderón en el 2003, sostuvo que la exaltación es merecida.

“Cuando estaba nominado, Iván me hablada de eso. Con nada más saber que está en la boleta, ganaba. Estar ahí, decir que puede ser el próximo, con eso era un ganador”, destacó Sánchez.

Dieppa también resaltó los logros de Calderón.

“Me llena de orgullo que Iván estará en el Salón de la Fama porque se lo merece. Siempre ha dicho que otros como John John Molina y otros también. Que Iván haya llegado me pone contento”, compartió Dieppa.

Puerto Rico pronto contará con 12 figuras dentro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional localizado en Canastota, Nueva York. Ellos son Sixto Escobar, Pedro Montañez, Carlos Ortiz, José “Chegüi” Torres, Wilfredo Gómez, Wilfred Benítez, Edwin “Chapo” Rosario, Félix “Tito” Trinidad, Héctor “Macho” Camacho, “Cocoa Kid” Herbet Lewis, Miguel Cotto y Calderón.

Además, forman parte del recinto el árbitro Joe Cortez y el fenecido columnista de boxeo Mario Rivera Martinó.

“Eso es bueno para que vean la calidad de deportistas que hay en Puerto Rico. Vendrán muchos más en todos los deportes. No me sorprende que hayan escogido a Iván”, concluyó Dieppa.