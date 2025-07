En la vida de Iván Calderón hubo guantes, glorias y cinturones, pero antes de todo eso, también hubo sombras, que decidió compartir en su libro “Iván Calderón: mis historias”.

El excampeón mundial contó como nunca antes su historia, forjada entre el dolor y la resiliencia, con la esperanza de que su voz inspire a cada lector.

La pieza de 103 páginas, escrita por el periodista deportivo Carlos González, es para Calderón una clase de superación.

“La clave del libro mío es llevar a la gente que no se atreve a hablar, que hablen sin miedo. Que si lo hizo Iván Calderón, ¿por qué no pueden abrir el corazón y dejarle saber a la gente que se puede sobrevivir y pasar los obstáculos como lo pasé yo?“, compartió a Primera Hora .

El texto, según explicó el exmonarca de las 105 y 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), no es un simple repaso de sus éxitos, sino de cómo superó la adversidad en su niñez, que incluye vivir en hogares de acogida tras una complicada relación con su madre, Nelly Marrero. Marrero sufrió de agresión física por parte del padrastro de Calderón.

“He compartido los problemas míos de niñez, hogares sustitutos, maltrato hacia mi mamá, que yo creo que ese es el objetivo del libro. No es que me hice campeón, porque el campeón se puede hacer cualquiera. Es cómo yo logré hacerme campeón pasando todo este proceso en mi niñez, echarlo hacia atrás para enfocarme en la carrera y ser alguien diferente de la familia”, manifestó.

Va mucho más allá del cuadrilátero que lo llevó a convertirte en miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional con marca de 35-3-3, 6 KO’s. “Y esa es una de las partes de por qué saqué mi libro, para ayudar a esa gente que no se atreve a hablar y salir de esa oscuridad”, expresó.

El impulso para convertir en realidad este proyecto surgió hace varios años por parte de González. Calderón contó que, de inmediato, no era un deseo personal. El proceso creativo arrancó posterior al tiempo de la pandemia de Covid-19.

“Empezamos hace cuatro años. Carlos González fue el que me inspiró y me motivó. Si no, yo creo que yo no la hubiera sacado tampoco”.

Calderón explicó que con poca promoción ha logrado la venta de 300 libros. El proceso de comercialización lo comparó con el de los artistas del género urbano en el pasado.

“Donde quiera todo el mundo me pregunta: ‘¿Iván lo tienes?’ Y estoy como los raperos en los tiempos de antes. Lo tengo en el baúl. Seguro que lo tengo", dijo.

La obra tiene un costo de $30 y está disponible a través del portal de Publicaciones Puertorriqueñas, así como en la página de Facebook e Instagram del expúgil.