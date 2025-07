Con el cinturón con su nombre grabado en sus manos y tres días después de convertirse en campeón mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el boricua Xander Zayas continúa con la emoción a flor de piel.

A sus 22 años, no solo alcanzó la cúspide del boxeo el sábado en el Teatro del Madison Square Garden, sino que se convirtió en el séptimo puertorriqueño en lograrlo en las 154 libras. Una gesta que, según el propio Zayas, apenas comienza a asimilar.

“Poder entrar en un grupo con tantos nombres supersuperdotados en Puerto Rico y en la historia del boxeo es un momento importante, bonito, especial. Y ahora es cuestión de mantenernos enfocados para mantener este cinturón en casa”, compartió Xayas, quien venció por decisión unánime al mexicano Jorge García Pérez.

Miguel Cotto le entregó a Xander Zayas su cinturón de campeón de las 154 libras de la OMB. 🏆🇵🇷 pic.twitter.com/HdOov0dbPz — Top Rank en Español (@trboxeo) July 29, 2025

El puertorriqueño arribó a la isla este martes para recibir su faja oficial en el escenario del Arena Medalla del Distrito T- Mobile, en San Juan.

Zayas recibió la correa de la mano del exmonarca boricua de las 154 libras y su peleador favorito, Miguel Cotto. Poco antes de la entrega, Zayas hizo mención que ocho años exacto después de que Cotto se convirtiera en el dueño de las 154 libras de la OMB, él logró lo mismo.

Los otros peleadores boricuas que han sido campeones en las 154 libras son Wilfred Benítez, Mark Medal, Carlos Santos, Félix ‘Tito’ Trinidad, Daniel Santos y Antonio Rivera.

Iván Calderón, René “El Chulo” Santiago, Juanmita López de Jesús, Alex “El Nene” Sánchez, Kiria Tapia, Óscar “Pupilo” Collazo, Nelson Dieppa y otras personalidades del boxeo fueron testigos de la entrega de la faja. En el evento, el boxeador de ascendencia mexicana Jesse Rodríguez también recibió su cinturón de campeón en las 115 libras de la OMB.

AND NEW!! 🇵🇷🏆 pic.twitter.com/wrsxKC1ke6 — Top Rank en Español (@trboxeo) July 29, 2025

El triunfo de Zayas, además de añadir un nuevo capítulo en la historia del boxeo boricua, coloca su récord invicto en 22 victorias, 13 por la vía rápida. Por su parte, García Pérez lo vio caer a 33-5, 26 KO’s.

“Significa mucho añadir mi granito de arena en la historia de Puerto Rico, traerle la gloria que tanto hemos hablado a través de los años a Puerto Rico. Es sumamente importante poder representar a Puerto Rico en el nivel más alto”, afirmó.

“Me da responsabilidad para la juventud de Puerto Rico, demostrarle que nada es imposible, que con trabajo duro, esfuerzo y dedicación, todo se puede lograr”, agregó sobre la hazaña de convertirse en el campeón activo más joven.

No obstante, aseguró que no importa la edad, deberá mantenerse enfocado con la misma hambre de ejecutar correctamente en el ensogado.

“Desde el round uno”

Apenas sonó el primer campanazo, Xander asimiló que la reyerta era suya. La única complicación destacó fue la posición en la que García Pérez pegaba los golpes. De acuerdo al portal CompuBox, el azteca conectó el 22% de sus golpes totales.

𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐒𝐋𝐀𝐍𝐃’𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏 👑



Welcome to the @XanderZayas Era. pic.twitter.com/K9YDNi5SSu — Top Rank Boxing (@trboxing) July 27, 2025

“Si me conectó más de 50 golpes, 70 golpes, fueron muchos. Realmente no conectó ninguno. No conectó nada que yo diga ‘contra, estuve en peligro’. Simplemente, no le pudo dar lo que no pudo ver y eso es parte del boxeo. El boxeo es dar y que no te den, y yo lo hice esa noche. Yo hice mi trabajo. Él no pudo hacer el suyo”, comentó.

El plan de trabajo practicado en su campamento en la ciudad de Florida, Zayas lo cumplió a cabalidad. Temprano en el combate, comentó provocó que García Pérez se acoplará a su estilo. De ese modo, indicó, puso en evidencia su evolución en el cuadrilátero.

“Desde el round uno cuando conecté la primera combinación y él todavía no sacaba un golpe (supe que salía airoso). Yo dije, ‘si mantenemos este ritmo de pelea, él no la va a aguantar’. Ya después de ese primer round, todo era cuestión de seguir instrucciones”.

Puerto Rico para su defensa

Tan pronto concluyó la pelea, el promotor y presidente de Top Rank, Bob Arum, le indicó al recién coronado, que su primera defensa del título será en la isla.

Una posibilidad podría ser una fecha de diciembre o incluso de enero del próximo año.

Zayas vio con buenos ojos la idea de defender en su tierra, lugar que no pisa para pelear desde su cuarta pelea como profesional cuando en la cancha Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto noqueó al estadounidense Marklin Bailey.

“Ojalá ese sea el siguiente paso, traer mi primera defensa a la isla de Puerto Rico. No he peleado aquí hace mucho tiempo. Me encantaría estar de vuelta”, sostuvo.

El Coliseo José Miguel Agrelot o el Coliseo Roberto Clemente son posibles escenarios para batallar ante grandes nombres, si se da el acuerdo, Sebastián Fundora podría ser su rival.

El estadounidense dejó el título superwelter de la OMB vacante cuando rechazó su pelea mandatoria ante Zayas para medirse en una revancha frente Tim Tszyu. Fundora noqueó a Tszyu en ocho asaltos para retener el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Si él desea esa pelea, es obvio que a mí también me interesa y es algo que nos tenemos que sentar y negociar porque los números de ayer no son los mismos de hoy”, afirmó.

“Todos los nombres saben que yo tengo lo que ellos desean. Ahora los que me tienen que buscar a mí son ellos”, añadió. “Nadie es más atlético que yo. Nadie hace los ajustes como yo... Nadie sabe ser tan inteligente como yo lo sé hacer dentro del cuadrilátero y creo que el sábado demostré eso”, concluyó Zayas.