Ivan ‘The Terrible’ Redkach le envió un desafiante mensaje al boxeador de sangre puertorriqueña Danny ‘Swift’ García.

“Lo voy a noquear. Así es como veo esta pelea. Vamos a dejar todo en el ring y saldré victorioso”, dijo el boxeador de Ucrania mediante una comunicación escrita.

Redkach y García encabezará la cartelera que tendrá como escenario el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, la noche del sábado. El duelo será transmitido por Showtime desde las 10:00 p.m.

Aunque disputará un cetro mundial, Redkach ve el combate contra García como la llave que abrirá la puerta hacia peleas significativas.

“Esta victoria cambiará mi vida y he trabajado toda mi vida para este momento. Quiero ganar esta pelea porque después vendrán las más grandes en la división wélter. Estoy totalmente concentrado en la pelea del sábado”, aseguró Redkach (23-4-1, 18 KO).

Quiero ganar esta pelea porque después vendrán las más grandes en la división wélter” -Ivan Redkach / Boxeador

García también está apostando a futuras reyertas contra Errol Spence o Manny Pacquiao. Eso no ha caído bien ante Redkach.

“La debilidad más significativa que veo en Danny es que no me está tomando seriamente. Está apostando a que será una pelea preparatoria y eso es un grave error. Esto no será una pelea preparatoria para él”, agregó.