En octubre de 2022, Jamaine Ortiz bajó del ring con el amargo sabor de una derrota a manos de Vasily Lomachenko.

El resultado le sirvió para adquirir unas experiencias que, según dijo, empleará el 8 de febrero cuando rete a Teófimo López por la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 140 libras.

El pleito tendrá como escenario el Arena Michelob Ultra en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Nevada.

“Esa pelea me ayudó mucho en el sentido de que por primera vez fui a los 12 asaltos. Esta vez me preparé mejor y aprendí lo que se necesita hacer para ganar”, compartió Ortiz desde Las Vegas.

Lomachenko salió airoso sobre Ortiz por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 117-111 y 115-113.

Jamaine Ortiz regresó a la ruta ganadora el pasado septiembre cuando venció a AntonioMorán por decisión unánime. ( Top Rank )

“Aprendí cómo controlar los asaltos, que no se trata de una carrera corta sino que es larga. Durante el campamento trabajé con mi equipo en cómo podemos usar esas experiencias para identificar qué me falló, qué me faltó y cómo trabajar sobre eso”, agregó Ortiz (17-1-1, 9 KO).

El púgil de 27 años, de madre dominicana y padre puertorriqueño, no era la primera opción de López, quien estuvo coqueteando con la idea de unificar con Subriel Matías, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Ortiz ahora está a ley de una victoria para colocarse en una posición envidiable dentro de la división júnior wélter.

“Ganar esta pelea será una gran sorpresa para el mundo del boxeo. Verán el futuro de la división. Primero quiero ser campeón mundial y después unificar no importa contra quien. Las 140 libras están calientes con nombres como López, Matías y Devin Haney. Tengo metas, quiero ser el mejor, dar todo lo que puedo en cuerpo y alma”, sostuvo.

El duelo entre López y Ortiz estará apoyado por la reyerta del puertorriqueño Jose “Sniper” Pedraza contra el estadounidense Keysahwn Davis. Ambos serán transmitidos en vivo por ESPN.