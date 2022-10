El boxeador puertorriqueño Jayson “La Maravilla” Vélez (30-9-1, 21 KO) es consciente de que su futuro en el boxeo rentado dependerá del desenlace ante el prospecto californiano, Ernesto “Tito” Mercado (7-0, 7 KO). El enfrentamiento será el sábado en el LumColor Center en Ontario, California, para disputar el cinturón NABA Silver súper ligero (140 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Es una nueva oportunidad y me siento bendecido porque puedo pelear en un peso que es el correcto en estos momentos”, sostuvo Vélez, de 34 años. “Siento que es mi última oportunidad y de esa forma me he preparado. Voy a pelear por mi vida, por mi carrera y por ese sueño de lograr convertirme en campeón. Esto es ahora o ahora”.

El pasado agosto, Vélez sufrió una derrota por decisión mayoritaria ante Wesley Ferrer. Anteriormente, el junqueño venció por decisión unánime a Jean Carlos Quintana, para frenar una racha de derrotas ante Jaime Arboleda, Oscar Valdez y Gabriel Flores.

Mercado, de 20 años, ha detenido a todos sus rivales antes del límite. Ahora tendrá en Vélez el reto más significativo de su joven carrera.

“Es un destacado aficionado y ha demostrado una gran pegada en el profesionalismo”, advirtió Vélez.

“Me tengo que cuidar de esa pegada porque ha demostrado que lleva dinamita. Tenemos un plan y una estrategia diseñada para lograr lo que queremos. Será un combate bien interesante. Ambos tenemos deseo y sabemos el significado de este encuentro. Estoy emocionado y vengo a darle un espectáculo a los fanáticos del boxeo. Sencillamente no se la pueden perder”, cerró Vélez.