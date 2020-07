El peso júnior ligero Jayson “La Maravilla” Vélez tenía dos alternativas en sus manos.

La primera era retar a Chris Colbert por el campeonato interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), versión de las 130 libras. Sin embargo, para ello tendría que esperar hasta el próximo otoño. La otra era enfrentar a Oscar Valdez (27-0, 21 KO) el 21 de julio durante la cartelera que Top Rank presentará en “La Burbuja” dentro del MGM Grand Conference Center en Las Vegas, Nevada.

Vélez optó por la segunda.

“Es mejor un pájaro en la mano que 100 volando”, dijo Vélez. “Valdez es un boxeador más conocido, económicamente es mejor y tenemos una fecha. Es una pelea que me gusta más que Colbert, porque Valdez se encaja mejor a mi estilo”, agregó.

PUBLICIDAD

Preliminarmente, Vélez (29-6-1, 21 KO) estaba en línea para ser el retador de Colbert, pero la pandemia por el virus COVID-19 forzó las cancelaciones de las carteleras en Estados Unidos y el combate quedó en el aire.

“Estaba entrenando para pelear contra Colbert, pero no se habló de un contrato, nunca se aseguró. Me hicieron la oferta de Valdez y la acepté. Me hicieron la oferta de Valdez. Colbert no tiene más reconocimiento que Valdez, además de que iba a moverse por su estilo más escurridizo y difícil. Valdez vendrá hacia mí y la gente sabe que me gusta la guerra. No tendré que ir a buscarlo”, afirmó el boricua de 32 años.

Vélez sostuvo que Colbert ha dado señales de que no peleará hasta noviembre.

“Aun sin Valdez tener título mundial, fue campeón regular con muchas defensas (titulares). Si uno pregunta por Chris Colbert, pocos saben quién es. La mayoría sabe quién es Valdez. La decisión no había que ponerla en una balanza. Es una pelea que he querido desde que estaba en las 126 libras”, indicó.

Vélez aseguró que el cambio de oponente no será un factor.

“Me habían hablado de la posibilidad de pelear con Valdez hace seis semanas, así que sí tuve el tiempo y como quiera estaba entrenando. Es cuestión de cambiar los guanteos y un poco la estrategia, pero básicamente todo lo demás es lo mismo”, dijo. “Su estilo se acopla al mío. Me pueden avisar esta semana y como quiera la acepto”.