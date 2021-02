Jayson “La Maravilla” Vélez no es ingenuo. El púgil puertorriqueño comprende las razones para el ofrecimiento de una pelea contra Gabriel Flores Jr.

“El plan de la mayoría de los promotores es usar a uno de escalón para otro boxedor, pero me estoy preparando para obtener una victoria”, confesó Vélez (29-7-2, 21 KO).

“Lo llevaré a un tipo de pelea que no está acostumbrado. No es que no tenga el talento para aguantar, pero mi experiencia, condición y mis ganas de triunfar le harán complicado salir de la tormenta a la que pienso llevarlo”.

Vélez y Flores Jr. (19-0, 6 KO) se enfrentarán el 20 de febrero en la ‘burbuja’ del MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

“Esa noche seremos nosotros dos en el ring. Miro esta pelea como que me están llevando para meterle un nombre al récord de Flores, pero será mi oportunidad de obtener lo que es es mío. Vengo de dos derrotas seguidas, pero anteriormente sufrí cuatro corridas y me levanté. De dos es más fácil porque tengo la experiencia y los mismos deseos”, afirmó.

El pasado junio, Vélez cayó vencido por nocaut técnico a manos de Oscar Valdez.

“Después de esa pelea me tomé un periodo largo de descanso en el aspecto mental. No descansaba y entrenaba todo el tiempo. Me he recuperado bien de esa derrota que me enseñó mucho”, compartió.

Vélez relató que visitó a un psicólogo para le asistiera a reencontrar su norte en el boxeo.

“Me ayudó a concentrar mis energías completamente en la pelea porque me di cuenta que a veces me distraigo. Lo que trabajo en el gimnsio no siempre lo transporto a la pelea. Estoy ejecutando el plan y de repente lo cambio. También he resuelto cosas personales que me estaban molestando. Me estaba viviendo el papel de “La Maravilla” fuera del ring. Ahora soy un mejor padre, esposo, hijo y amigo”, afirmó Vélez.