Los días de Jesús Rojas en las 126 libras terminaron y tiene la mira centrada en una oportunidad para retar a cualquiera de los campeones en las 130 o 135 libras.

El cagüeño tiene en agenda regresar al ring el próximo 21 de marzo en el Coliseo Roger Mendoza en Caguas, en una pelea preparatoria tras la cual aspira a pelear posteriormente por un cetro regional antes de que culmine el verano.

“Será una pelea regular para ver si a finales del 2020 o a principios del 2021 estaría buscando un título mundial en las 130 o las 135 libras. Si es así, estaría peleando contra los nombres grandes como Leo Santa Cruz o Miguel Berchelt para terminar mi carrera contento”, sostuvo Rojas previo a una sesión de entrenamiento en el gimnasio Wilfredo Gómez en Guaynabo.

Rojas, quien ostentó el cetro del Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la división pluma antes de perderlo a manos de Joseph Díaz, hizo un combate en mayo de 2019. Después de caer por decisión ante Can Xu, el boricua se tomó un prolongado reposo para, según él, recargar las baterías.

“Después de pelear el año pasado en Caguas, no aparecieron ofertas. Me tomé un descanso con mi familia. Hice unas peleas fuertes en el sentido del trabajo para bajar a 126 libras. Vuelvo con el mismo enfoque y el hambre de siempre”, dijo Rojas (27-3-2, 20 KO).

Rojas afirmó que las 135 libras es el peso ideal en la actual etapa de su carrera.

“Ha peleado contra medio mundo. He buscado esa pelea contra Leo Santa Cruz desde que estaba en las 122 libras y nunca se dio. Nunca se dio contra Oscar Valdez. Cada uno hizo sus carreras y me he mantenido abajo, pero que miren hacia el lado. En lugar de aceptar retadores escogidos que a veces no están clasificados, que miren hacia mí. Tengo un buen nombre, excampeón mundial y represento un reto para ellos. Han visto que soy peligroso y, en su lugar, hacen las más fáciles. La gente quiere ver una pelea de verdad, no una de acomodo”, afirmó.

Roja no precisó quién será su rival el 21 de marzo.

“La gente sabe que de mí podrán esperar una guerra”, concluyó.