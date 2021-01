Jeyvier Cintrón hará su debut en el programa de competencias Exatlón, pensando que estará en un “acuartelamiento” con miras a un combate de boxeo.

En pasados días, el púgil boricua fue anunciado por la cadena Telemundo como uno de los nuevos participantes y formará parte del Equipo de Famosos en la nueva temporada que comenzará el 26 de este mes.

“El boxeo es mi prioridad. Llevo más de un año inactivo, pero veo esto como un acuertalemiento. Es algo difícil y competitivo, así que uno sale preparado físicamente”, confesó Cintrón a Primera Hora desde La Romana en la República Dominicana.

El bayamonés (11-1), de 25 años, no sube al ring para una pelea oficial desde diciembre de 2019 cuando fue superado por decisión por el japonés Kazuto Ioka.

Cintrón aseguró que aún tiene su mira en el boxeo, aunque desconoce cuándo volverá al ensogado.

“No hay algo seguro todavía de cuándo pelearé nuevamente, pero el boxeo es mi prioridad. Nací para eso y vivirá siempre en mí, pero mi intención en Exatlón es dar el 100% para seguir con mi carrera. Este año de inactividad me ayudó en la madurez, (en) pensar la cosas. Hay oportunidades que no vuelven y estoy comenzando el 2021 con el pie derecho”, afirmó Cintrón con dos apariciones en Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016).

Otras figuras del deporte local han participado en el programa, incluyendo al exgimnasta Tommy Ramos y al vallista Eric Alejandro, quien estará presente en esta temporada, tras anunciar su retiro del atletismo en pasados días.

“Me gustan los retos y este es uno grande. Cuando me presentaron la oportunidad la analicé y la acepté porque será bueno para mí. Me dejo conocer en televisión, es algo deportivo y cuando termine mi participación sigo con el boxeo. No vine a ‘chulear’. Vine con grandes expectativas para llegar lejos y ganar. No puedo venir con la mentalidad de perdedor”, concluyó Cintrón.