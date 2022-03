Para el boxeador puertorriqueño John Bauza, es complicado definir su estilo. Considera que posee algunas propiedades de Vasily Lomachenko mezcladas con pizcas de Roy Jones Jr. y Miguel Cotto.

“Me considero un boxeador estilista que procuro dar y que no me den. Ese siempre ha sido mi fuerte. Uso los ángulos dado a que nunca me he visto como pegador ya que no tengo muchos nocauts. Soy una mezcla de esos boxeadores que me gustan”, explicó Bauza (16-0, 7 KO) desde Nueva York.

“Adopté el jab de uno y de otro como tira el volado. Cojo cositas diferentes de otros boxeadores y las incorporo a mi estilo”, agregó.

Bauza colocará en vitrina esas cualidades cuando enfrente al canadiense Tony Luis (29-4, 10 KO) durante la cartelera que Top Rank presentará el sábado en el Madison Square Garden. El duelo a ocho asaltos será transmitido por ESPN.

“Fue una sorpresa cuando me lo informaron, pero estoy a gusto y confiado en que saldré con la victoria. No siento presión, ni pienso en que me estarán viendo por televisión. Me concentro en mi pelea, algo similar a cuando estaba la ‘burbuja’ y no había espectadores”, compartió.

Luis no pelea desde agosto de 2020 cuando perdió ante Arnold Barboza Jr. por decisión unánime a 10 asaltos.

“Uno nunca se puede dormir contra alguien que lleva un año inactivo. Todos los boxeadores son diferentes. Puede que le haya servido de bien o mal. Uno nunca sabe como vendrá. Lo estudiamos (a Luis) como a todo oponente, miramos sus fallas y las cosas que no puede hacer para así trabajar un plan”, afirmó.

Bauza relató que los pasados dos campamentos los hizo en el gimnasio del dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza en Cidra.

“Pedraza me estuvo ayudando en los guanteos. Es una persona que fue campeón y tiene mucha experiencia. Me estuvieron enseñando a tener paciencia. Uno quiere impresionar cuando está subiendo, pero me enseñaron a pensar las cosas durante las peleas”, sostuvo.

Bauza confía que dicha educación lo llevará por el camino hacia cumplir los objetivos que tiene trazados.

“Me visualizo como un contendiente o un campeón mundial en dos años. Seguir haciendo las cosas como hasta ahora para llegar a donde quiero”, concluyó.