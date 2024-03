El boxeador Jonathan “Bomba” González puso en marcha un proyecto que deseaba elaborar desde hace años.

El campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 108 libras, está en vías de inaugurar su nuevo esfuerzo, el local “Bomba Pizza”, ubicado en la carretera 797 de Caguas hacia Aguas Buenas.

“Tenía esa idea porque trabajé en una pizzería en Caguas. Hace como cuatro o cinco meses que surgió la oportunidad de alquilar un local que le pertenece a un familiar de mi esposa. Hicimos una inversión y estamos en el proceso de obtener todos los permisos requeridos para abrir oficialmente. El boxeo no dura para siempre y tengo un pie más afuera que adentro”, relató González, quien el pasado 2 de marzo retuvo la faja de la OMB cuando superó al René “El Chulo” Santiago por decisión.

González no solamente será el administrador del negocio, también será el cocinero.

“Soy el pizzero, por ahora”, dijo. “Es algo pequeño por el momento. No sé cuan grande pueda ser. Tal vez puede convertirse en una franquicia”.

González sostuvo que las especialidades serán las pizzas, pero también tiene preparado un amplio menú para satisfacer los gustos de la clientela.

“Tendremos la “Super Bomba” que es una pizza de tres carnes que incluye jamón, chorizo y pepperoni. Hasta pollo le podemos poner. También tendremos queso frito, calzones, alitas, lasaña y hasta hamburguesas ‘homemade’”, resaltó.

Apunta hacia una unificación

González adelantó que tiene la intención de mover las fichas para enfrentar al japones Kenshiro Teraji, quien ostenta las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Pienso hacer tres peleas más, si acaso. Si se cuadra la de Kenshiro, mejor. Ahora mismo pienso en el negocio y trabajar duro entrenando. No estoy pensando en aguantar un título, sino en el mejor negocio. Buscamos un buen dinero. Le presenté la alternativa a Tutico Zabala (promotor) y tiene que buscar las diferentes opciones”, mencionó González.

“He aprendido a que no es solo firmar una pelea y cobrar una cantidad. Si el título de las 112 libras queda libre, puedo subir como el primer clasificado. Se me hace un poco complicado el peso (108), pero me estoy aguantando en la comidas para mantenerme bajito y así no voy a tener problemas”, concluyó.