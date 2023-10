Jonathan “Bomba” González no permitirá que Gerardo “Cascabel” Zapata arruine sus planes. El púgil puertorriqueño afirmó que llegará a Nicaragua en óptimas condiciones para el pleito donde arriesgará la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 108 libras.

González (27-3-1, 4 KO) tiene como objetivo unificar con algunos de los otros campeones de la división júnior mosca, pero reconoce que primero tiene que vencer a Zapata el 27 de octubre durante la cartelera que tendrá como escenario el Polideportivo Alexis Argüello en Managua.

“Tengo un gran reto el 27 de octubre. Este año me ha venido bien para la motivación para demostrar que soy el mejor 108 libras. Siempre ha dicho que quiero unificar títulos y no voy a menospreciar a Zapata, pero de salir victorioso pensaría en unificar dependiendo del negocio o subiría para buscar el título de las 112 libras”, sostuvo González antes de iniciar una sesión de entrenamiento en el gimnasio Félix Pagán Pintor en Guaynabo.

González no pelea desde que defendió la faja ante Shokichi Iwata en noviembre de 2022. Zapata reemplazó a Leyman Benavides, quien se retiró de la contienda debido a una enfermedad.

Jonathan "Bomba" González se encamina a cumplir con su tercera defensa de título. ( Alexis Cedeño )

“Ha sido un año de espera, de aliviarme del mycoplasma que me dio. Siempre me mantuve en el gimnasio. Soy el tipo de boxeador que sube de peso y he llegado a estar en 140 libras, pero este año me he mantenido poco a poco con la alimentación. He sido un año de trabajo, pensar mucho y entiendo que estoy en mi mejor momento”, dijo.

González compartió en las redes sociales que ha entrenado junto con Amanda “The Real Deal” Serrano, quien se prepara para medir fuerzas con Danila Ramos el 27 de octubre en Orlando, Florida.

“Hemos compañeros y entrenar con una leyenda como Amanda es algo distinto. Es una motivación extra. Nos motivamos mutuamente. Hemos corrido largas distancias y repeticiones. Esa dinámica ha sido buena, perfecta”, relató.

González y Serrano forman parte del puñado de boxeador puertorriqueños que poseen una faja mundial en distintas categorías. Los otros son Subriel Matías (140), Emmanuel “Manny” Rodríguez (118) y Oscar Collazo (105).

“Estamos pasando por un buen momento. La realidad es que hemos tenido grandes peleadores como Miguel Cotto, Iván Calderón que fueron campeones al mismo momento. No queremos compararnos con ellos porque son grandes zapatos para llenar, pero estamos en nuestro mejor momento. No es que me crea mejor que nadie, pero ser campeón indiscutible tiene que ser algo brutal. Cumplir con tres defensas y después cinco para ser super campeón. Son cosas que motiva a uno”, concluyó.