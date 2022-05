El campeón mundial puertorriqueño Jonathan “La Bomba” González (25-3-1, 14 KO) está listo para realizar la primera defensa de su título mundial minimosca de la OMB ante el olímpico filipino y exretador al campeonato mundial Mark Anthony “Baby Boy” Barriga (11-1, 2 KO) en un combate a 12 episodios el viernes 24 de junio.

El combate, que será presentado en asociación con All Star Boxing, Inc. de Tuto Zavala Jr., se efectuará en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida y encabezará una noche de boxeo que será transmitida globalmente por ProBox TV.

Los detalles sobre los boletos y el respaldo se anunciarán en breve.

PUBLICIDAD

González es un zurdo experimentado quien realizó su debut en abril del 2011. Desde entonces, se ha medido ante los mejores peleadores de las 112 libras, incluyendo los exmonarcas mundiales Giovani “El Guerrero Azteca” Segura y Kosei Tanaka. Sin embargo, en el año 2020, “La Bomba” decidió bajar a las 108 libras, una división en la que ha tenido mucho más éxito. González luego se anotó dos impresionantes victorias en fila antes de dar la sorpresa ante Elwin “La Pulga” Soto para capturar el cinturón mundial minimosca de la OMB en octubre del 2021. El campeón puertorriqueño está listo para defender su título por primera vez en lo que será su debut en ProBox TV.

“Estoy listo para iniciar un reinado dominante como campeón mundial al realizar la primera defensa de mi título,” afirma González. “Elwin Soto aprendió que no soy alguien a quien se debe subestimar. Así que espero que Mark Anthony Barriga esté entrenado lo más duro posible porque voy a venir con todo este 24 de junio. Esta es mi división. Nadie me va a derrotar en las 108 libras. Espero con ansias una noche emocionante para los aficionados y salir del cuadrilátero con la mano en alto.”

Barriga es un contendiente de 28 años de edad quien representó a las Filipinas en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. Después de continuar su carrera como amateur por algunos años más, el explosivo zurdo se convirtió en profesional en el 2016 y eventualmente capturó el título minimosca Internacional de la OMB en 2018. Barriga después tuvo su primera oportunidad al título mundial ante Carlos Licona por el campeonato FIB de las 108 libras. La pelea fue cerrada y terminó con una derrota por división dividida por parte de Barriga, quien después regresó con dos victorias en su país de origen.

Barriga entiende la importancia de esta nueva oportunidad y está listo para una guerra el 24 de junio.

“He peleado en los Juegos Olímpicos. He peleado por un título mundial. Fui clasificado como Número 1 en el mundo. Pero esta es la pelea más importante de mi carrera,” dice Barriga. “La Bomba es campeón del mundo por algo. Es un gran rival y será una pelea emocionante. Estoy muy agradecido con One Above Sports Consultancy y Dejan Zavec por hacer esto posible junto con un promotor fantástico como lo es All Star Boxing con Tuto y Rubén. Gracias también a ProBox TV por transmitir este combate al mundo, especialmente para la gente de mi país en las Filipinas.”