Olvídese de la cifra de un millón de Amanda Serrano, porque realmente la suma de la bolsa de la peleadora boricua por su pelea del pasado 30 de abril ya se va acercando a los $1.6 millones, y eso es sin calcular todavía los resultados de los ingresos del ‘pay per view’ y de los millones que vieron el combate vía DAZN.

El manejador, entrenador y cuñado de la campeona de siete divisiones, Jordan Maldonado, dijo en un aparte con Primera Hora que la pelea fue un éxito inmenso en términos de dinero generado y que aunque se siguen calculando las cifras, las que hay hasta ahora parecen pronosticar que la próxima o próximas, de llegarse a dar, contarían con bolsas duplicadas o quién sabe si hasta triplicadas.

Y todo eso mientras un poderoso promotor sigue pensando que el boxeo de mujeres no le interesa a nadie.

“En total la pelea fue un éxito inmenso. Los números de pago para una revancha obviamente son más grandes. Eddie (Hearn, líder de Matchroom, quien promovió la pelea con Taylor) dijo en una entrevista que ya que las mujeres mostraron que tienen el valor, que en la próxima, si les tocan dos o tres millones a cada una, que no hay problema”, manifestó Maldonado en medio de la algarabía del recibimiento a Serrano el viernes en el Arena Medalla del Distrito T-Mobile del Centro de Convenciones.

Maldonado mostró un anuncio digital de la compañía DAZN, quien estuvo a cargo de la transmisión y del ‘streaming’ de la pelea a nivel mundial, que solamente a través de su plataforma unos 1.5 millones de suscriptores vieron el combate entre Taylor y Serrano en el Madison Square Garden, la primera ocasión en que dos mujeres estelarizan un combate en esa mítica sede.

Agregó que aún se calculan las ventas de ‘pay-per-view’, pues en otras partes del mundo en las que DAZN no ofrece sus servicios, el combate fue ofrecido al público mediante PPV. En Puerto Rico, todas las compañías de servicio de televisión por suscripción, cable o satelital, la ofrecieron a sus clientes. Además, se proyectó en salas de cine de Caribbean Cinemas y en establecimientos privados.

En términos de boletos, 19,187 personas llegaron hasta el Garden para ver el combate en vivo en el recinto que tiene una capacidad de 20,000 personas para eventos de boxeo, lo cual fue considerado un ‘sold out’.

Maldonado dijo que cuando el pago principal de la bolsa entró a la cuenta de Serrano en días pasados, el momento le hizo rememorar muchas cosas.

“Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que ganamos $100,000 y aquello fue como que ‘wao!’. Ellas (Amanda y su hermana Cindy) llegaron a pelear por $3,000 o $4,000. Y entonces cuando se dio lo del millón de dólares, a veces nos decíamos que era embuste. Que era mentira”, sostuvo.

“Ahora están entrando el dinero de los auspicios y otras cosas. Puede que al final la bolsa sea de $1.5 o $1.6 millones”, afirmó Maldonado.

Aparte de la bolsa, para Maldonado la cifra es un tipo de reivindicación pues, recordó, fue él quien rechazó la oferta de hacer esta pelea por $200,000 hace alrededor de dos años.

“La diferencia es total. Me criticaron por eso porque la gente decía que estaba loco, que no sabía nada de boxeo. Que cómo le iba a decir que no a $200,000 cuando eso nunca se ha dado con una mujer. Pero yo sabía que valía más. Y la gente no entiende que $200,000 no son lo mismo después de impuestos y de pagarle a todo el mundo. Así que ahora Amanda de lleva una buena cantidad para ella y también la oportunidad de volver a hacerlo por el doble o el triple del dinero”, agregó.