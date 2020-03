Mientras la mayoría de los puertorriqueños se mantienen refugiados en sus hogares como medida para evitar la propagación del COVID-19, el dos veces campeón mundial José ‘Sniper’ Pedraza hace lo posible por continuar la preparación para su próximo compromiso dentro del ring.

Pedraza tiene en agenda enfrentar a Javier ‘El Intocable’ Molina durante un evento que tentativamente está pautado para el Save Mart Center en Fresno, California, el 9 de mayo.

“De la pelea de mayo no se ha dicho nada sobre si ha sido cancelada. No se ha dicho algo nuevo, así que me he mantenido entrenando. Afortunadamente he tenido el gimnasio solamente para mí para evitar contacto con otras personas. Por las tardes, corro solo y es lo mejor que ha pasado porque no hay gente en las calles”, relató Pedraza, quien ha reinado en las 130 y las 135 libras.

El púgil de Cidra detalló que su rutina está limitada a salir de su residencia al gimnasio y de regreso.

“Tratamos de entretenernos y dormir lo que se puede. Eso sí, me como los dulces y las meriendas de los nenes. A veces pasamos el tiempo con un juego de mesa porque ya vimos todas las películas y las series en Netflix y Disney+. En las tareas (escolares) no ayudo mucho. Eso se lo he dejado a mi esposa con los módulos de homeschooling”, sostuvo.

Pedraza mencionó que planificó ante la eventualidad de que el gobierno determinara un toque de queda por el coronavirus.

“Antes que comenzara, había decido que el acuartelamiento lo haría en mi casa para tener más concentración en el entrenamiento. He podido estar más concentrado. Habíamos hablado de la posibilidad entrenar fuera de la Isla por un mes antes de la pelea. Una gran posibilidad era irnos a Las Vegas (Nevada) porque allá tenemos un chef y el gimnasio que podemos usar, pero no lo cuadramos”, relató.

Por lo pronto, la mentalidad de Pedraza es que peleará en la fecha acordada.

“La concentración y el entrenamiento es como si fuera a pelear el 9 de mayo. Nosotros lo que pensamos es que a medida se vaya acercando la fecha nos darán noticias nuevas. Mientras tanto seguiremos entrenando, aunque tenemos en mente que cambien la fecha”, indicó el púgil que en el pasado septiembre sufrió una derrota a manos de José Zepeda.