Si el puertorriqueño José “Sniper” Pedraza quiere una oportunidad para disputar uno de los cinturones mundiales en las 140 libras, primero tendrá que pasar por encima de Arnold Barboza Jr cuando se enfrenten el 3 de febrero a 10 asaltos.

Barboza (27-0, 10 KO) está clasificado entre los 10 primeros por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo. El pasado julio, Barboza regresó de un descanso de 11 meses para arrebatar el invicto del boricua Danielito Zorrilla. Ahora tiene la mirada puesta en Pedraza.

“Es una cartelera grande, y habrá muchos ojos sobre nosotros. Pedraza es un oponente formidable. Es mi más duro hasta la fecha y solo ha perdido contra los mejores. Estoy deseando que llegue el reto. En este punto, cualquier persona a la que me enfrente se interpondrá en el camino de mi objetivo, que es ganar un título mundial. Voy a hacer una gran declaración el 3 de febrero”, dijo Barboza mediante una comunicación escrita.

Pedraza (29-4-1, 14 KO) gobernó las divisiones júnior ligero y ligero antes de ascender a la júnior wélter en el 2019. Tiene marca de 3-2-1 en esa categoría. El pasado marzo, empujó al excampeón unificado José Ramírez a 12 asaltos antes de perder por decisión unánime. Menos de seis meses después, empató con Richard Commey.

Pedraza tenía un evento estelar en el Madison Square Garden contra Teofimo López para el 10 de diciembre, pero se retiró con una infección viral no relacionada al COVID-19. El peleador de 33 años entiende que una victoria sobre Barboza lo acercará a una oportunidad de título mundial.

“Me he recuperado por completo de la enfermedad que me obligó a retirarme de la pelea con López. En este momento, me siento al 100 por ciento y sé que Barboza Jr. es uno de los mejores boxeadores de la división. Estoy seguro de que esta será una gran pelea donde reafirmaré mi nivel como peleador élite en las 140 libras”, afirmó.