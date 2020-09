La tierra prometida que espera alcanzar el púgil cidreño José ‘Sniper’ Pedraza, en la que tenga la oportunidad de ceñirse una tercera faja campeonil, podría tener que esperar un tiempo en medio de la pandemia y de la cargada agenda que tiene la división de las 140 libras en los próximos meses.

El panorama para el peleador, cuyo sueño es unirse al grupo de peleadores puertorriqueños con campeonatos en tres divisiones o más, señala hacia un combate preparatorio, tal vez en diciembre, en lo que el escenario de la división ‘cae en sitio’.

“Top Rank no ha hablado directamente conmigo, pero antes se había dicho que era como un minitorneo para una pelea titular. Pero Taylor pelea este sábado para después unificar títulos”, explicó.

Pedraza se refería a la defensa mandatoria que realizará este sábado en Londres el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 140 libras, el escocés Josh Taylor.

Este expondrá sus coronas ante el tailandés Apinun Khongsong (16-0, 13 KO’s), y una victoria abriría la puerta a un combate unificatorio contra el estadounidense José Carlos Ramírez (26-0, 17 KO’s) a fines del 2020 o a principios de 2021. Ramírez ostenta las coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la misma división.

El 29 de agosto, en un duelo mandatorio, Ramírez derrotó mediante decisión unánime a Viktor Postol en una defensa mandatoria del CMB. Y un choque unificatorio entre Taylor y Ramírez sería una de las atracciones más esperadas en el mundo del boxeo.

Pero hay más.

Según Pedraza, lo que se rumora es que el ganador de ese combate entre Taylor y Ramírez podría subir a las 147 libras para retar al campeón de tres divisiones y actual monarca welter de la OMB, Terence ‘Bud’ Crawford (36-0, 27 KO’s), dejando vacantes las coronas de las 140.

“Hay que ver qué sucede. Son muchas las cosas que se comentan”, dijo Pedraza.

“Con el favor de Dios (haría una preparatoria). Hice una pelea en julio y ahora otra en septiembre. Pasaron poco más de dos meses, y sería perfecto cerrar el año con una tercera pelea en diciembre, la cual caería muy bien, porque descansaría tres meses”, dijo Pedraza.

Según Gardy López, portavoz de prensa de Top Rank, “todo el panorama va a ir cambiando. Ya Pedraza cumplió con su parte y se acerca más a su oportunidad. Pero resta ver qué pasa con las demás peleas del minitorneo”.

López agregó que hay otros contendores de las 140 libras como José Zepeda e Iván Baranchyk, que se miden el 3 de octubre, así como Alex Saucedo y Arnold Barboza, que chocarán en el cartel que estelarizará el duelo entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López el 17 de octubre.

Pedraza no descarta una revancha contra Zepeda, quien lo doblegó mediante decisión unánime en el 2019 en la primera pelea del boricua en las 140 libras.

“Si Dios lo permite estaríamos buscando esa revancha, pero hay que ver como se aclara todo este panorama. Y la prioridad es buscar el título Mundial”, afirmó Pedraza.

Pedraza tiene como una de sus metas ser campeón en una tercera división.

En cuanto a la posibilidad de ganar un tercer título, Pedraza analizó que, según acontecieron las cosas en su carrera, es algo que quizá hubiese podido conseguir antes. Pero da igual: no ceja en su empeño.

“Es una meta que me propuse y me encanta cumplir todas mis metas. Las 130 libras me atrasaron mucho. Estuve mucho tiempo en esa división. Si yo hubiese subido desde mucho antes de división en división hubiese sido una meta que pude haber cumplido ya”, explicó.

“Pero esa es una que quiero cumplir y ser parte del grupo de campeones de varias divisiones que tiene Puerto Rico”, agregó.

Es club puertorriqueño incluye algunos de los más grandes nombres en la historia del boxeo boricua. Ese exclusivo grupo incluye a Miguel Cotto, quien fue campeón en cuatro divisiones, y le acompañan Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Wilfredo Vázquez, Héctor ‘Macho’ Camacho y por supuesto, Félix ‘Tito’ Trinidad. La peleadora Amanda Serrano ostentó cetros en siete divisiones distintas.

“Definitivamente me gustaría ser parte de la historia del boxeo de Puerto Rico y que mi nombre esté plasmado ahí”, dijo Pedraza. “Mi meta principal es retirarme saludable, pero esta es una que tengo desde hace mucho tiempo y estoy en esa búsqueda”.