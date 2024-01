José “Sniper” Pedraza ha acogido un disciplinado régimen de alimentación para poder regresar a las 135 libras.

El dos veces campeón explicó que hace mes y medio cambió sus hábitos como parte de la preparación para enfrentar a Keyshawn Davis el 8 de febrero en Las Vegas, Nevada.

“Modifiqué la alimentación. Básicamente estoy comiendo más limpio. Eliminé el arroz, los panes que en un momento dado se convierten en azúcar y eso es veneno. Eliminé el azúcar y definitivamente el cambio ha sido grande tanto en bajar el peso y la energía”, indicó Pedraza antes de una sesión en el gimnasio Félix Pagán Pintor en Guaynabo.

Pedraza peleó por última vez en las 135 libras en el 2019. Sin embargo, aseguró que no vislumbra inconvenientes para bajar nuevamente a la división ligera.

“Ese peso lo haré cómodo. Subí a las 140 libras no porque se me hacían difícil las 135, sino porque tengo unas metas. La alimentación la comencé hace mes y medio y ayer (el martes) salí del gimnasio en 141 libras. Estoy a seis libras del peso y todavía faltan 14 días para el pesaje. Me siento fuerte y con muchas energías”, dijo.

Pedraza (29-5-1, 14 KO) destacó que las carreras matutinas las continúa haciendo en Cayey.

José “Sniper” Pedraza contó con la asistencia de su padre y entrenador Luis Espada. ( Nahira Montcourt )

“La zona de Jájome es conocida entre los atletas de pista y campo. De otros deportes la han incorporado como parte de sus entrenamientos al igual que corredores y ciclistas. No es algo nuevo para mí. Hay un aire puro, se corre bien y ofrece mucha tranquilidad”, indicó.

Pedraza, de 34 años, tiene balance de 0-2-1 en los pasados tres compromisos. No pelea desde febrero de 2023 cuando perdió ante Arnold Barboza Jr. por decisión.

“Estoy bien preparado. He entrenado muy bien. Iré con una buena condición física y mental. No le resto méritos a Keyshawn. Es un muchacho joven, prospecto, habilidoso, pero hay niveles y ahora se probará del nivel que se está hablando de él. Eso se sabrá el 8 de febrero”, concluyó.