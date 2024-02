José “Sniper” Pedraza no le presta atención a la realidad de que su rival Keyshawn Davis solamente tiene nueve peleas a nivel rentado en su hoja de servicio.

El puertorriqueño prefiere ver al joven como un obstáculo que debe superar para así obtener una futura oportunidad para disputar una faja mundial en la 135 libras.

“En esta altura de mi carrera, no importa quién sea mi oponente. Keyshawn Davis es un excelente boxeador. No tiene la experiencia que tengo en el boxeo profesional, pero tuvo una gran trayectoria como amateur. Es un excelente boxeador. No importa cuál sea el récord”, dijo Pedraza durante la conferencia de prensa en Las Vegas, Nevada.

El pleito será parte de la cartelera del jueves en el Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay. Pedraza intentará sacudir una racha de 0-2-1 desde marzo de 2022.

“Me preparé muy bien para esta pelea. He venido a hacer mi trabajo. No miro el resultado. Pero no me malinterpreten espero una gran victoria. No espero un resultado particular simplemente voy a hacer un buen trabajo para los fanáticos, para que puedan salir felices”, sostuvo.

Davis, por su parte, insistió que la experiencia de Pedraza no será un factor.

“Sí peleó contra muchos grandes peleadores, pero aún no ha peleado conmigo. No me importa toda la experiencia que tenga porque aún no me ha enfrentado. Así que verá todo lo que traigo a la mesa”, advirtió Davis (9-0, 6 KO).

El joven de 24 años viene de cumplir una suspensión de 90 días impuesta por la Comisión Atlética de Texas por haber dado positivo a marihuana. No obstante, aseguró que solo está centrado en el jueves.

“Pedraza es un gran peleador que ha estado en muchas grandes batallas, pero creo que tiene el mayor desafío hasta ahora frente a él. Soy joven, tengo hambre y soy un verdadero peleador. Cuando suene la campana, no voy a estar jugando. Va a ser una pelea llena de acción. Definitivamente saldré victorioso, pero los fanáticos serán los ganadores esa noche”, concluyó Davis.

Los contrincantes se verán nuevamente el miércoles para los respectivos pesajes. La ceremonia comenzará a las 4:00 p.m., hora de Puerto Rico.