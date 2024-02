( Mikey Williams/Top Rank Inc )

José “Sniper” Pedraza tiene un vago recuerdo de la última vez que se dirigía a una pelea con un alto nivel de entusiasmo.

El puertorriqueño se encuentra en Las Vegas, Nevada, para enfrentar al estadounidense Keyshawn Davis el jueves durante la cartelera que tendrá como escenario el Michel Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino.

“Estoy bien ‘pompeao’. Hace tiempo que no me sentía así”, confesó Pedraza desde Las Vegas después de completar un entrenamiento abierto para los medios. “Tengo una mezcla de sentimientos entre ansiedad, alegría y motivación”.

Pedraza (29-5-1, 14 KO) lleva inactivo desde febrero de 2022 cuando sufrió un revés a manos de Arnold Barboza Jr por decisión unánime.

“Han sido muchos días sin pelear aunque entreno bastante me hacía falta volver a pelear, pero también el descanso. Estamos nítidos”, afirmó el púgil que regresa a la división ligera (135 libras) por primera vez desde el 2019.

Pedraza llegó el sábado a la sede de la función de Top Rank para acostumbrase a las cuatro horas de diferencia con Puerto Rico. Ya el domingo estaba en una trotadora para continuar el proceso de perder las últimas libras que le quedan.

José Pedraza volverá al ring por primera vez desde febrero de 2022. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

“El clima en Las Vegas está lluvioso y un poco frío. Entrené en el gimnasio de Top Rank que es caliente. El pasado jueves hice 139.5 libras y en la mañana (del lunes) ya estaba a dos libras del peso”, explicó.

De hecho, Las Vegas servirá de anfitrión para el Super Bowl entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. El magno evento será el domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium, hogar de los Raiders.

“Se ha visto el ambiente. Hay mucho movimiento de personas por Super Bowl. No iremos al partido porque tenemos los pasajes para regresar el viernes por la tarde. Tampoco me interesa mucho porque no soy un fanático de la NFL”, indicó Pedraza.

Los participates de la cartelera tendrán un último encuentro con los medios hoy, martes, y el miércoles una cita con la báscula a las 4:00 p.m, hora de Puerto Rico.

La atracción estelar de la velada será el duelo entre Teofimo López y Jameine Ortiz por la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 140 libras.