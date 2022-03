( Mikey Williams/Top Rank Inc )

José “Sniper” Pedraza se quedó corto el pasado viernes en su objetivo de obtener un pasaje directo hacia una pelea titular en las 140 libras. Eso era lo que le garantizaría el haber logrado una victoria sobre José Carlos Ramírez en el combate que escenificaron en Fresno, California, y el que perdió vía una decisión unánime.

Para Pedraza, precisamente el haber dado batalla hasta sucumbir vía una decisión unánime es lo que le abrirá puertas para tener otras peleas. El revés, dijo, no adelantará la toma de una decisión por el retiro.

“El retiro no está en mi mente. La meta todavía está en convertirme en campeón mundial por tercera vez y seguiré trabajando para eso”, aseguró Pedraza. “Esa conversación no se ha dado. Sí tengo mis planes de retirarme en varios años, pero no ha llegado ese momento”.

Ramírez fue favorecido por los jueces con votaciones de 116-112 en las tres tarjetas para conquistar el cinturón Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y, además, el derecho para retar al actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), version de las 140 libras. Ese resultado frenó momentáneamente los planes de Pedraza. Lo que Ramírez obtuvo es lo que Pedraza hubiera obtenido para acercarlo a su meta de ser un boricua más en ser campeón en tres divisiones.

Pero retrasado eso, el cidreño adelantó que sus intenciones son cumplir con el contrato que firmó con la empresa promotora Top Rank.

“Tengo dos peleas más este año, por lo que hay que seguir entrenando”, sostuvo. “Hay planes todavía. No sabría decir ahora mismo porque hay que esperar qué viene en camino por parte de la compañía (Top Rank)”, indicó.

Una posibilidad que podría encontrar el boricua es que el escocés Josh Taylor, quien derrotó a Ramírez el año pasado para convertirse en campeón indiscutido del peso superligero ascienda de peso y deje vacantes las coronas que ostenta, lo que abriría nuevas oportunidades de aspirar a un título para el boricua.

Pedraza vio caer su récord a 29-4 con 14 nocauts, mientras que Ramírez mejoró a 29-1, incluyendo 17 triunfos por la vía rápida.