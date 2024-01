Cidra. José “Sniper” Pedraza está convencido que todavía puede competir en un alto nivel dentro de la división ligera (135 libras). Así lo quiere demostrar cuando enfrente a Keyshawn Davis (9-0, 6 KO) el próximo 8 de febrero durante que la cartelera que tendrá como escenario el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, Nevada.

Para Pedraza (29-5-1, 14 KO), el combate marcará su regreso al ring luego de un extenso periodo de inactividad. El puertorriqueño no pelea desde febrero de 2023 cuando fue superado por Arnold Barboza Jr. por decisión unánime. Hasta los oídos de Pedraza llegó la versión de que Davis usará el pleito para elevar su valor dentro de la división.

“Keyshawn es un peleador excelente que me quiere usar de escalón, pero no lo veo así. Haré mi trabajo. Estuve en la misma posición. Hubo boxeadores que los utilicé de escalón y pude ganar. Le deseo suerte a Keyshawn, pero no le presto atención a los comentarios. No importa lo que quieran decir, haré mi trabajo”, compartió Pedraza antes de comenzar una sesión de entrenamiento en su gimnasio personal en Cidra.

José Pedraza no menosprecia a su oponente Keyshawn Davis a pesar de que tiene nueve peleas en el boxeo rentado. ( Alexis Cedeño Laboy )

Pedraza, de 34 años, tiene balance de 0-2-1 en los pasados tres compromisos. Por ello, reconoció que Davis es el oponente indicado para despejar las dudas sobre su futuro en el boxeo rentado.

“Es una pelea importante, diría que igual que todas las anteriores. No importa si es un veterano o un prospecto que quiere ser campeón, todas son importantes. En este caso sería una pequeña eliminatoria porque habrá títulos vacantes. Esto se trata de pelear por un título”, afirmó.

Pedraza no logró cumplir su cometido de sumar una faja mundial en las 140 libras y regresará a las 135 por primera vez desde el 2019 con la intención de nuevamente empuñar un cinturón de campeón.

“Subí a las 140 para tratar de buscar un título en una tercera división. No fue como esperaba, se me presentó esta oportunidad y acepté intentar hacer las 135. Ya me había adaptado en las 140 libras, así que estoy en el proceso todavía para saber qué tal me va”, explicó.

Davis, de 24 años, es uno de los talentos que Top Rank pretende impulsar.

“Es un muchacho que le quieren llevar la carrera rápida y eso está bien. Está en veremos si lo logra o se ‘escracha’”, advirtió Pedraza.

El pasado octubre, Davis superó a Nahir Albright por decisión mayoritaria, pero luego el resultado fue cambiado a un “no contest” por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas debido a una prueba positiva a marihuana. Eso aplazó la pelea contra Pedraza que debió ocurrir en diciembre.

“El tiempo adicional me benefició. Nunca viene mal, pero también fue una ayuda para Keyshawn ya que peleó en octubre y no lució muy bien contra un boxeador escurridizo, muy similar a mi estilo. Fue una prueba para después echarlo conmigo. Un positivo a marihuana y una suspensión de 90 días cuando es tan común como la marihuana, no me gustó como se movió la situación”, explicó.

José Pedraza lleva meses entrenando para el compromiso del 8 de febrero en Las Vegas, Nevada. ( Alexis Cedeño Laboy )

A pesar del mal sabor que dejó la situación, Pedraza pasó la página y solo piensa en el 8 de febrero.

“Usaré mis habilidades y experiencias. Davis es el tipo de boxeador que contra golpea, usa la recta, los uppers, no mueve la cintura, pero trabaja bien los planos bajos. Habrá que contrarrestar todo tirando muchos golpes y ser escurridizo”, explicó.

Pedraza es consciente que el resultado del pleito contra Davis colocará en una balanza su futuro en el boxeo.

“A esta altura, pienso pelea por pelea. No me quiero poner esa presión. Independiente del resultado que salga, seguiré trabajando según los planes que tenga la compañía (Top Rank)”, concluyó.