El puertorriqueño Joshua James Pagán (10-0, 4 KO) y el también invicto Trevor Thonson (13-0, 10 KO) han sido anunciado hoy martes como los peleadores que encabezarán la primera edición de “Big Time Boxing Puerto Rico” en el icónico Coca-Cola Music Hall de San Juan el viernes, 18 de octubre.

La pelea, programada para 10 asaltos en la división de peso ligero, es una muy importante para ambos prospectos en ascenso que buscan brillar en su debut en el evento principal, que se transmitirá en vivo a nivel mundial por DAZN.

Mientras, en el combate coestelar del próximo 18 de octubre desde la nueva arena principal de la Isla, el colombiano Juan Carillo (12-0, 9 KO) se enfrentará al dominicano Lenín Castillo (25-5-1, 19 KO) a 10 asaltos en el peso semipesado.

El resto de la cartelera, que contará con un total de ocho encuentros, será anunciado próximamente. Los boletos están a la venta desde hoy en www.ticketera.com y en la web oficial del recinto www.cocacolamusichall.com.

El evento es presentado por Salita Promotions en colaboración con PR Best Boxing Promotions (PRBBP) y 21 Events, y es parte de la serie “Big Time Boxing USA” de Salita Promotions, la serie líder en desarrollo para prometedores prospectos y jóvenes contendientes en su viaje hacia un campeonato mundial.

“Históricamente, San Juan ha sido una de las capitales mundiales del boxeo”, dijo Dmitriy Salita, presidente de Salita Promotions. “Estamos orgullosos de llevar el calor puertorriqueño al mundo con estos enfrentamientos de alto riesgo en DAZN. Joshua Pagán se enfrenta al quinto peleador invicto de su carrera en apenas su undécima pelea profesional. Dará un gran paso hacia el estrellato con una victoria sobre Trevor Thonson. Thonson es un gran oponente y un rival difícil para cualquiera en esta división. Del mismo modo, el poderoso Juan Carillo está decidido a hacer una declaración contra un Lenín Castillo probado en batalla. Con la victoria, estos dos peleadores se harán un nombre entre las élites de sus respectivas divisiones. Será una gran noche de peleas con implicaciones significativas para cada boxeador”.

Pagán, conocido por el apodo de “Double J”, tiene 24 años y es nativo de Grand Rapids, Michigan.

El púgil ha impresionado a los fanáticos y expertos durante sus primeras 10 peleas profesionales, especialmente con su victoria más reciente en mayo, por una estrecha decisión unánime sobre el entonces prospecto invicto Roger Hilley. Pagán actualmente posee el cinturón de título súper ligero de la NABF Junior y es entrenado por su padre, Víctor Pagán.

“Esto es algo con lo que he soñado desde que era niño viendo peleas en Showtime y HBO”, dijo Pagán, quien tiene una gran familia que vive en la isla. “Estoy más que bendecido y emocionado por la oportunidad de encabezar mi primera cartelera y hacerlo en Puerto Rico es aún más especial”.

“Estoy entrenando fuertemente ahora y estaré listo para dar un espectáculo para mi familia en casa. No podría hacer nada de esto sin Dios, mi papá y el apoyo de toda mi familia. Thonson es un peleador duro, también invicto y muy hábil. Me estoy preparando para el mejor Trevor Thonson y seré la mejor versión de mí mismo el 18 de octubre. No querrás perderte el show de Double J Pagan”, apuntó Pagán.

Thonson en un fuerte pegador de 32 años, natural de Montreal, Canadá. Ganó sus primeras ocho peleas profesionales por nocaut. Thonson se convirtió en profesional en 2022 y ya ha peleado cuatro veces este año, incluido el mes pasado cuando se agenció una victoria por decisión unánime sobre el local Pablo Marcos Villafañe en Buenos Aires, Argentina.

Entrenado por Bobby McRoy, Thonson ha tenido un gran sparring mientras entrenaba en Las Vegas trabajando con los campeones mundiales Devin Haney, Shakur Stevenson y Brandon Figueroa, entre otros.

“Encabezar una cartelera de DAZN será una experiencia increíble”, dijo Thonson. “Pero es sólo el primero de muchos. Mi oponente, Joshua Pagán, es un peleador hambriento e invicto que ha tenido un buen comienzo en su carrera. Definitivamente dará lo mejor de sí, y yo también. Pagán es una prueba que necesito pasar pero, respetuosamente, todos son un trampolín hasta que consiga un título mundial”.

El fuerte peso semipesado Juan Carrillo es un zurdo de 31 años de Barranquilla, Colombia. Carrillo lució impresionante en su última salida en marzo cuando noqueó a Quinton Rankin en el tercer asalto en el evento principal de “Big Time Boxing USA” promovido por Salita Promotions en Wayne State Fieldhouse, Detroit. Carillo fue miembro de la selección colombiana y compitió en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, Brasil.

“Estoy emocionado de volver al ring, especialmente contra un peleador muy duradero pero, sobre todo, experimentado”, dijo Carrillo. “Esta es mi oportunidad de demostrarle a todos que estoy listo para llevar las cosas al siguiente nivel y más allá. Estoy tratando de llegar hasta la cima. Una victoria contra Lenín Castillo legitima mis habilidades como un prospecto serio y demostrará que no soy simplemente un boxeador invicto con un historial acolchado. He estado pidiendo grandes peleas y creo que una victoria aquí me acercará un paso más a una oportunidad de título mundial. Con suerte, en algún momento de este año o principios del próximo, estaré luchando por un título mundial”.

El dominicano Lenin Castillo, de 36 años, compitió en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, China, y ganó una medalla de bronce en 2009 en el Campeonato Continental Americano. En 2019, Castillo desafió al gran campeón mundial libra por libra Dmitry Bivol por su título de peso semipesado de la AMB y sufrió una derrota por decisión unánime. En su última pelea en julio, Castillo registró una decisión unánime sobre Reynaldo Acevdeo Carmona.

“Me siento muy feliz de regresar a Puerto Rico a pelear”, dijo Castillo. “Tengo muchos amigos allí y espero que estén conmigo. Puerto Rico es un país de boxeo y sé que nos apoyarán. Carrillo es un buen boxeador. Lo he visto pelear varias veces y creo que será una buena pelea. Tenemos estilos similares. La única diferencia es que él es zurdo. Pero creo que mi experiencia y haberme enfrentado a tipos como Bivol será un factor importante”.