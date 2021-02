Jovanie “El Lobito” Santiago está complacido con su desempeño durante la pelea contra el excampeón mundial Adrien “The Problem” Broner, pero no así con el resultado.

El pasado sábado, Boner fue favorecido por los tres jueces con anotaciones de 115-112, 116-11 y 117-110 a pesar de que el púgil puertorriqueño dominó todos los renglones en términos estadísticos, según Showtime.

Santiago superó a Broner en total de golpes conectados 207-98, jabs 83-49 y “power punches” 124-49.

“No estoy feliz ni triste, pero sí tranquilo. Sabía que era una pelea reñida y entendía que si se iba a distancia iba a tener una derrota porque estaba en la casa de él (Broner). Era algo de esperarse”, compartió Santiago (14-1-1, 10 KO).

“Fue una gran experiencia frente a un excampeón mundial. La mayoría de la gente no me creía capaz de darle una gran pelea como la que di. Me daban hasta el octavo asalto, pero terminé de pie después de los 12. Hice una buena actuación y estoy más que contento por eso”, agregó.

Broner and Santiago trade jabs in round 7 💥#BronerSantiago pic.twitter.com/g1MSpRkkZQ — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) February 21, 2021

Santiago compartió que personal de Showtime y, a su vez, de Premier Boxing Champions (PBC) se acercaron para expresarle que lo tendrán en consideración para futuras carteleras.

“Estaban contentos como el trabajo que se hizo. Me dijeron que era bueno y creen que seré campeón mundial. Espero que podamos hacer algo nuevamente. No lo descarto. Una revancha con Broner sería buena”, afirmó.

El duelo entre Broner y Santiago fue acordado a 140 libras. Sin embargo, pocos días antes del pesaje oficial, cambiaron la estipulación a 147 libras para acomodar a Broner. Santiago indicó que eso pudo haber sido un factor en su contra.

“Me sentí bien aunque no era mi peso. No subí mucho después del pesaje, tal vez a 150 o 152 libras. Lo más seguro eso le benefició a Broner, pero hice una gran pelea, enseñé que estoy en esos niveles y ahora debo mejorar las cosas que no se hicieron bien. Puedo hacer un mejor trabajo”, sostuvo.

Por el momento, Santiago disfrutará de un descanso del boxeo mientras sana una herida que sufrió sobre la ceja izquierda.

“Hay que esperar que cierre bien y, tal vez, para finales del verano pueda pelear nuevamente. Ahora mismo estoy contento por el trabajo que se hizo y tengo la esperanza de que vendrán grandes peleas. Espero que así sea”, concluyó Santiago.