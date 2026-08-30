Bayamón. A casi un año de sufrir el primer nocaut de su carrera, el puertorriqueño Juan “Juancito” Zayas tuvo este sábado un regreso triunfal ante su gente en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, al vencer por decisión unánime al estadounidense Clayton Ward.

Los jueces José Torres, Nelson Vázquez y José Silva le dieron la victoria a Zayas con tarjetas de 58-56, 58-56 y 59-55. La pelea estaba pactada a seis asaltos en las 120 libras, y formó parte de “Noche de Campeones”, una cartelera organizada por Universal Promotions.

“Me siento agradecido con Dios. Las cosas pasan por algo. Pasó lo sucedido en mi pelea anterior y tuve el break de poder disfrutar a mi nena recién nacida durante estos meses que estuve fuera del boxeo”, dijo Zayas a Primera Hora luego de mejorar su récord a 14-1-1 con 10 de esos triunfos por la vía rápida.

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“Cuando digo fuera del boxeo, me refiero a las peleas profesionales porque siempre me mantuve entrenando. Yo estaba entrenando dos semanas después de la derrota, pero disfrutando a mi familia. Dios me hizo entender que no hay nada más importante que la familia”, continuó.

Juancito Zayas castiga al estadounidense Clayton Ward con una derecha. ( Suministrada / Universal Promotions )

Luego de dos cautelosos asaltos, el pupilo del entrenador Emilio “Millo” Lozada salió un poco más agresivo en el tercero y conectó dos combinaciones que hicieron retroceder a Ward, que ahora ostenta una foja de 2-3, con uno de esos dos triunfos por nocaut. Sin embargo, el castigo no fue suficiente para lastimar al norteamericano, quien respondió de inmediato.

El bayamonés empezó a usar con éxito la derecha en el cuarto round, pero continuó siendo precavido como en los asaltos anteriores. Zayas arrancó el quinto round centrado en el cuerpo de Ward. Poco después, conectó dos ganchos que lastimaron al estadounidense.

Ward tiró los cartuchos que le quedaban en el sexto asalto y puso a Zayas contra las cuerdas, pero no logró propinar una mano que lo lastimara. Durante esos últimos minutos, el bayamonés dio un golpe y se lastimó una de sus manos, por lo que evitó el intercambio de puños por el resto del asalto.

“Yo sabía que lo podía noquear, pero también quería salir bien de la pelea porque aquí una mano te puede costar meses de tu carrera, como me pasó a mí. Como decimos, ya rompí el hielo tras recibir un nocaut como el que recibí. Ahora estoy cayendo en tiempo con el pasar de cada asalto”, contó Zayas.

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El bayamonés, de 29 años, fue fulminado en noviembre de 2025 por el norteamericano Ephraim Bui en el cuarto asalto de una velada organizada por Universal Promotions celebrada en el “Rancho” de los Vaqueros de Bayamón. Esa fue también su primera derrota como boxeador profesional.

Además de tomar ese tiempo para compartir con su hija, participó en el programa Claro que Baila, transmitido por Wapa Televisión. Esto le dio la oportunidad de ganarse el cariño de un público que no había alcanzado como púgil.

Juancito Zayas conecta una derecha al rostro de Clayton Ward. ( Suministrada / Universal Promotions )

“Fue un poco difícil porque el boxeo es un deporte bien cruel. Las personas no saben el esfuerzo que uno pasa para llegar a noches como estas y, cuando pasa lo que me sucedió a mí, te desprecian”, indicó Zayas.

“Gracias a Dios y a mi personalidad, no fue tanto. Recibí mucho apoyo luego de la derrota, que no muchos lo tienen, y estoy agradecido con Dios por eso”, agregó, a la vez que adelantó que estará de vuelta en el cuadrilátero antes de que finalice el año.

Otras peleas

Luego del pleito entre Zayas y Ward, el bayamonés William “Willito” Ortiz se impuso sobre el cagüeño Ignacio “Kinito” Peralta por decisión dividida en una pelea programada para ocho asaltos en la división welter (147 libras) para llevarse la medalla World Class Prospect de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Los jueces favorecieron a Ortiz con dos tarjetas de 79-73 y una de 80-72. Ortiz, quien también es entrenado por “Millo” Lozada en Monterrey Boxing Academy, mantuvo su invicto en 10 salidas, cinco de ellas por nocaut, mientras que Peralta vio caer su récord a 5-4-1.

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William “Willito” Ortiz busca conectar un golpe al rostro de Ignacio “Kinito” Peralta. ( Suministrada / Universal Promotions )

Más temprano, el santaisabelino Mathew “Sugar Kid” Soto (7-0, 3 KO’s) liquidó al estadounidense Mojeed Seriki (4-4, 4 KO’s) en el primer asalto. Soto conectó fuertes combinaciones al rostro de Seriki que lo enviaron contra las cuerdas antes de que el réferi detuviera el combate originalmente programado para seis rounds en las 142 libras.

El bayamonés Manuel “El Feroz” Febus (4-0, 3 KO’s) venció por decisión dividida a Jorge “Mamba” Vizcarrondo (2-3-2, 2 KO’s) en un combate de peso ligero (136 libras) pactado a seis asaltos. Los jueces vieron a Febus ganar con dos tarjetas de 57-56 y una tercera de 59-54.

La decisión tomó por sorpresa a los fanáticos presentes en el Rubén Rodríguez debido a que Vizcarrondo lució más dominante a lo largo del pleito y hasta envió a Febus a la lona en el cuarto asalto. Por ello, Febus fue abucheado tan pronto se conoció el resultado.

Antes de eso, el vegabajeño Eric Matta (3-0-1, 2 KO’s) se agenció la presea World Class Prospect de la OMB tras fulminar al gurabeño Adiel Calderón (1-1) en el segundo round. En la primera pelea de la noche, el barranquiteño Yandiel “Chino” Lozano (4-0, 1 KO’s) noqueó al mexicano Luis Verdugo (5-6) con un poderoso gancho de izquierda en el segundo asalto.