Para Juan Manuel ‘Juanma’ López, el momento para colgar los guantes llegó. Después de 15 años en el boxeo rentado, el boxeador puertorriqueño que ganó cetros mundiales en las 122 y 126 libras reiteró que no subirá nuevamente a un ring para pelear.

“No me voy a poner más los guantes”, asegura López. “No soy el mismo de antes. Llegó la hora de cuidar mi salud, estar con mi familia y velar por mis hijos”.

López tuvo una condecorada trayectoria a nivel aficionado que incluyó representar a Puerto Rico durante los Juegos Olímpicos Atenas 2004. En enero de 2005, debutó en el boxeo rentado con un nocaut de Luis Daniel Colón en el primer asalto. Enseguida estableció una reputación de poseer una devastadora pegada en la división súper gallo.

Su primera oportunidad titular ocurrió en el 2008. Retó al mexicano Daniel Ponce de León y se coronó con un nocaut en el asalto inicial. Luego de cinco exitosas defensas, subió a las 126 para retar a Steven Luevano en el 2010. López sumó un segundo cetro mundial a su colección.

Las señales apuntaban a que el junqueño parecía destinado a establecerse como una de las principales figuras del boxeo puertorriqueño junto con Miguel Cotto e Iván Calderón. Sin embargo, el mexicano Orlando Salido se encargó de arruinar esos planes con dos nocauts técnicos ante López. Desde entonces, la carrera sufrió altibajos que culminó con un empate ante Emiliano Martín García en mayo de 2019 sin alcanzar la meta de obtener un tercer cinturón mundial.

“Estaba jugando más al boxeador, porque había planes, pero no se daban. El boxeo tiene un sistema que está sujeto a lo que quieran los ejecutivos de televisión. Querían que hiciera una o dos peleas para demostrar que no estaba retirado y verificar si era una posibilidad. Se habló de enfrentar a Yuriorkys Gamboa, pero todo quedó en el aire. Puede que sea una que todos querían ver, pero si a la televisión no le importa, no se hace”, lamentó López.

“No voy a jugar más al boxeador. Tengo 36 años, conozco el negocio y decidí mejor en dedicarme a lo que estoy haciendo”, agregó.

Actualmente, López está centrado en varios proyectos. Tiene a un grupo de clientes como su entrenador personal, además de adiestrar a otros para que también ofrezcan esos servicios. También labora como propagandista médico para una empresa privada.

“Decidí concentrarme en lo que estoy haciendo por mi familia y mis hijos. Amo el boxeo y veo a boxeadores y la cosas que están haciendo que también me gustaría hacer. A veces pica la vena, no lo niego, pero mentalmente estoy concentrado en otras cosas como dándole la mano a la juventud. No me veo dentro del ring como boxeador. Como entrenador, quien sabe”, confesó.

¿Satisfecho con lo que lograste en el boxeo?

“Sí. Mi sueño siempre fue ser campeón mundial en tres divisiones y la realidad es que no pude lograrlo, pero dentro lo que hice, pocos peleadores en Puerto Rico han logrado. Puede que no me lo reconozcan, pero el pueblo me dio el apoyo. Nunca he tenido la mala experiencia de que hablen mal de mí. El día que se enteren del anuncio, van a evaluar lo que hice. La gente me quiere y no me quieren ver seguir cogiendo golpes”, concluyó.