Juan Manuel López Jr no se apresurará cuando le corresponda decidir entre extender su estadía en el boxeo aficionado una vez concluya su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 o dar el salto al profesionalismo.

El púgil podría optar por perseguir las clasificaciones a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como unos Juegos Panamericanos.

“Me interesa hacer muchas cosas, pero como unos Juegos Olímpicos era el nivel que deseaba llegar, estoy muy concentrado y no pienso en lo próximo”, sostuvo Juanmita López.

Cuando terminen los Juegos Olímpicos, López Jr todavía tendrá 18 años y una vez concluyan las olimpiadas del 2028 en Los Ángeles, solo tendrá 22. Hasta la fecha, Jeyvier Cintrón ha sido el único boxeador boricua que participa en dos Juegos Olímpicos (2012 y 2016).

“Sería genial poder hacer el ciclo olímpico, pero primero hay que esperar y pasar esta etapa”, sostuvo Juanmita López.

Mientras tanto, Juan Manuel “Juanma” López ofreció un consejo, aunque reconoció que la decisión final será de su hijo.

“En profesional hay muchas maneras de hacerlo campeón del mundo. Siempre he dicho que si quiere hacerse profesional, debería hacer el ciclo olímpico completo. No fue a los Centroamericano ni a los Panamericanos porque no tenía la edad, pero está trabajando para hacer su propio camino”, afirmó.