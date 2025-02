Caguas. El prospecto puertorriqueño Juanmita López De Jesús siempre supo que algún día daría el salto al profesionalismo.

En su mente, se veía debutando en el Coliseo Héctor Solá Bezares, de Caguas, que fue devastado por el huracán María en 2017 y ha estado inoperante desde entonces. Sin embargo, el destino tuvo otros planes y tendrá su primera pelea como boxeador profesional este 14 de febrero en el Theater del Madison Square Garden, de Nueva York, donde su padre Juanma López (36-6-1, 32 KOs) ganó dos combates de título mundial.

“Es bien emocionante todo esto. Mi sueño era debutar en el coliseo de Caguas que hoy en día no está habilitado. El Madison lo veía un poco más tarde en mi carrera porque es la meca del boxeo, lo más grande y no todos llegan allí. A mí se me dio la oportunidad de debutar allí, gracias a Dios, y estoy bien emocionado de que llegue ese día porque a mí me encanta Nueva York”, expresó López De Jesús en una entrevista con Primera Hora desde el gimnasio municipal José “Cheo” Aponte, de Caguas.

PUBLICIDAD

“Mi familia sabe que esto siempre fue un sueño para mí y se me dio de la primera. Como dice Bad Bunny: ‘Viajando el mundo, pero vuelvo pa’ mi canto’. Yo sé que algún día vamos a virar para Caguas y les daremos un espectáculo a la gente”, agregó.

Juanmita López junto a su entrenador Alex Caraballo en el gimnasio municipal José “Cheo” Aponte, de Caguas. ( Carlos Rivera Giusti )

El olímpico, de 19 años, se enfrentará a Bryan Santiago (1-1) en un pleito de peso supermosca (115 libras) a cuatro asaltos en la cartelera que encabezará el campeón mundial ligero Denys Berinchyk (19-0, 9 KOs) y en la que también el boricua Xander Zayas (20-0, 12 KOs) fungirá como coestelar en un encuentro entre invictos.

A diferencia de otros jóvenes, López De Jesús, quien firmó con Top Rank en septiembre de 2024, contó que los recuerdos de su infancia que atesora hasta hoy día todos están relacionados con este rudo deporte, como cuando acompañó a su padre a combates titulares en el Madison Square Garden contra Rogers Mtagwa y Steve Luevano. En cambio, los roles se invertirán en poco más de una semana porque esta vez será Juanmita quien peleará bajo las luces del mítico coliseo, mientras su padre lo alentará desde las gradas.

“Mi papá está emocionado y me dice que, más que nada, disfrute el momento. Me ha aconsejado que debo tomar las cosas en serio, pero sin dejar de disfrutar el momento. Ambos van a estar allí. Siempre es bueno pelear frente a mi papá, pero yo siempre he dicho que frente a mamá no se pierde. Cuando mi mamá está allí, eso lo que me da es ganas de arrancarle la cabeza al otro”, comentó entre carcajadas.

PUBLICIDAD

Además de porque es hijo de un excampeón mundial, el debut de Juanmita en el profesionalismo es uno de los más esperados en años recientes para el boxeo puertorriqueño debido al nivel que demostró como aficionado. Esto quedó más que claro cuando clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde llegó hasta octavos de final antes de caer ante el experimentado uzbeco Hasanboy Dusmatov. Meses después, volverá a cargar con el legado familiar en un escenario que también es visto por millones.

“Las Olimpiadas le dan una experiencia bien grande a todo el mundo. En la pelea de las Olimpiadas, pude haber tenido un poco más de paciencia y madurez en el ring. Mucha gente habla de la mano abajo, que a mí me encanta. Ahí es que peleo bonito, pero quizá la paciencia y yo estar más tranquilo en el combate me hubiese dado la victoria. Eso lo vamos a aplicar ahora. Yo era el más joven de la competencia, pero ya Juanmita no es un bebé. Ahora Juanmita es un hombre”, aseguró.

Juanmita López hará su debut contra Bryan Santiago (1-1). ( Carlos Rivera Giusti )

“Yo siempre he estado acostumbrado a bregar con la presión. Siempre he tenido encima esa presión del público de que este lo hace porque es hijo de o porque tiene el apellido de, pero yo estoy tranquilo. He aprendido a bregar con esa presión a la que me voy a enfrentar toda la vida. Sé que siempre me van a comparar con mi papá”, añadió.

Sobre su rival, López De Jesús dijo que se trata de un contrincante que vendrá a “forzar la pelea”. No obstante, sostuvo que ha trabajado junto a su entrenador, Alex Caraballo, y su preparador físico, Patricio Chutney, en distintos planes para estar listo ante cualquier estrategia de Santiago.

“Vamos a ver si se da el nocaut”, indicó entre risas. “Yo siempre salgo a trabajar en el ring, pero si se da la oportunidad no la vamos a desaprovechar”.

López De Jesús compartió que Top Rank tiene planes de que tenga cinco peleas en 2025.