Emocionada, entusiasmada, pero, sobre todo, lista.

Así resume Kiria Tapia sus sentimientos horas antes de lo que será su primera experiencia en el boxeo rentado que ocurrirá la noche del viernes en el Kissimmee Civic Center en Kissimmee, Florida. Tapia tiene en agenda enfrentar a Clarice Morales a cuatro asaltos en las 134 libras.

“Hay que tener una mente fuerte porque el ambiente es distinto, el escenario es distinto, pero lo bueno es que por todas las experiencias que tengo de pelear en escenarios grandes como Mundiales, Panamericanos y Centroamericanos, no me siento nerviosa hasta ahora. Lo he podido manejar”, sostuvo Tapia momentos antes de subir a la báscula.

La boxeadora llevaba desde el pasado Campeonato Mundial de boxeo femenino contemplando la idea de dar el salto al nivel profesional. Finalmente el pasado diciembre hizo el anuncio official.

“Me siento preparada. Fue una preparación diferente porque soy una boxeadora técnica que es por lo que me conocen, pero esta vez estuve trabajando más en la fortaleza, estar más parada, rompiendo cintura con movimientos para pasar los golpes”, explicó.

Sobre Morales, Tapia confesó que no conoce de sus cualidades.

“Obviamente, escoger el oponente de uno. A veces hay peleas de la contrincante en Internet, pero en este caso no hay mucho. Quiero que sea una experiencia bonita aunque recibir golpes no es saludable y no se disfruta, pero en cuestión de llevarme lo mejor de la fanaticada, dar un buen show para los boricuas en Kissimmee”, concluyó.