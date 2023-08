Si le faltaban motivaciones para salir a comprar boletos para ver en persona la primera defensa titular en la Isla desde el 2015, ésta por Oscar Collazo, el 26 de agosto en el Coliseo Roberto Clemente, le tenemos buenas noticias.

Al destacado programa ha sido sumada la peleadora boricua Kiria Tapia, quien ha aceptado una invitación de Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions para ser parte del cartel. Hará así su primera presentación como peleadora profesional en la Isla, en la que será su tercera presentación en el boxeo rentando.

Tapia viene de haber logrado su segunda victoria como profesional el pasado 26 de julio ante la estadounidense Carrise Brown en Florida a quien venció por decisión dividida en un emocionante combate.

“Me siento tan agradecida con todos los que hicieron esto posible, la verdad emocionada de ser parte de esta gran cartelera donde mi gran amigo y compañero de guanteos, Oscarito, estará haciendo su primera defensa. Le deseo mucho éxito, se lo merece, gracias a El Pupilo llega DAZN a Puerto Rico, es algo bien grande. Ver lo que él a hecho en tan corta carrera eso es tener un buen equipo de trabajo, ahí se demuestra que su equipo Miguel Cotto Promotions junto a H2 Entertainment, Golden Boy Promotions y De León Boxing Management, están haciendo un espectacular trabajo algún día espero poder estelarizar un evento en Puerto Rico en las pantallas grande como él lo va hacer”, dijo Kiria.

El Coliseo Roberto Clemente será el escenario donde Oscar ‘El Pupilo’ Collazo realizará su primera defensa de su campeonato mundial peso mini mosca (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo ante el filipino y noveno clasificado, Garen ‘Hell Boy’ Diagan.

“Que puedo decir, estoy super emocionada, contenta, no lo podía creer cuando me llamó mi manejador Peter Kahn para confirmarme que ya era realidad mi pelea en el Roberto Clemente no es tan solo pelear donde han peleado los grandes peleadores de Puerto Rico, pelear en el Coliseo Roberto Clemente es un lugar tan sentimental para mí porque lleva el nombre de nuestro embajador ícono de los deportes dentro de su disciplina y fuera del diamante del parque. Cuando escucho el nombre de Roberto Clemente me emociono porque él es un ejemplo a seguir y yo quiero seguir sus pasos de darlo todo dentro del ring y de poder ayudar a los más necesitados en mi Isla y al exterior, y eso me emociona. El 26 de agosto lo daré todo ante mi gente linda de todos los residenciales en especial los de mi casa Monte Hatillo y los de Llorens Torres, donde viven la mayor parte de mi familia, y los barrios que tanto me han apoyado” expresó.

Los boletos para Oscar Collazo vs. Garen Diagan ya están disponibles PRTicket.com. Los boletos tienen un un costo de $125, $100, $55 y $25.