Kiria Tapia inició con el pie derecho su ruta en el boxeo rentado.

La boxeadora puertorriqueña obtuvo una decisión unánime sobre la estadounidense Clarice Morales durante la cartelera del viernes en el Kissimmee Civic Center en Kissimmee, Florida.

Tapia fue favorecida por los tres jueces con anotaciones de 39-37, 40-36 y 40-36 luego de cuatro asaltos de dos minutos.

Kiria Tapia quiere que su próxima pelea sea a seis asaltos. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

“Fue una experiencia bien bonita, pero me sentí bastante fuerte y creo que me arriesgué un poco, pero sé que vamos de menor a mayor”, reaccionó Tapia después de su triunfo. “Cada vez iré demostrando poco a poco lo que sé hacer. Aprendí que hay que analizar bastante en el ring y, obviamente, los golpes no son saludables, así que hay que ser bien inteligente”.

Aunque todavía no está claro cuándo y dónde será su próximo compromiso, Tapia adelantó que no descartaría que fuera en Puerto Rico.

“Me encantaría pelear en mi tierra. Espero poder hacerlo lo antes posible para hacer un movimiento de boxeo femenino”, sostuvo. “Para la próxima no haré cuatro asaltos, haré seis para que sigan viendo más de mí. Que el próximo sea rápido, en marzo”.